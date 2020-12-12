Новогодние утренники-2021: список ограничений, можно ли прийти родителям?

В мероприятии участвуют не более 50 человек, рекомендуется проводить мероприятия в режиме групповой изоляции: в детских садах – в составе группы, в школах– в составе класса.

В мероприятии участвуют не более 50 человек

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали о рекомендациях для проведения новогодних праздников в образовательных учреждениях города. Без салютов, родителей и аниматоров проводят уходящий год юные новосибирцы.

С марта 2020 года в Новосибирске действует режим повышенной готовности, поэтому праздничные мероприятия в образовательных организациях будут иметь особенности. Департаментом образования мэрии города Новосибирска совместно с министерством образования правительства Новосибирской области и оперативным штабом по профилактике коронавируса разработан ряд рекомендаций:

– решение о проведении новогодних мероприятий руководители образовательных учреждений принимают самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации;

– в мероприятии участвуют не более 50 человек, рекомендуется проводить мероприятия в режиме групповой изоляции: в детских садах – в составе группы, в школах– в составе класса;

– после мероприятия в спортивных и актовых залах необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;

– исключить присутствие родителей и не привлекать организаторов, аниматоров из сторонних организаций. - Если родители хотят принять участие в подготовке к празднику, им нужно обратиться к руководителям. Я думаю, что они будут не против посотрудничать. Наша главная задача – сохранение жизни и здоровья детей и сотрудников, поэтому принимаемые меры являются основой для того, чтобы, несмотря на пандемию, дети все-таки ощутили Новый год, – заявил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

В преддверии новогодних праздников в образовательных организациях будет уделено особое внимание пожарной безопасности. В помещениях и на территории школ, детских садов и учреждений дополнительного образования запрещено использовать пиротехнические изделия, нельзя использовать гирлянды без сертификатов.