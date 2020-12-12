Ужасный-ужасный 2020: почти половина россиян недовольны этим годом

2020 год выдался совершенно нестандартным для всей планеты: мы впервые столкнулись с множеством ограничений и до сих пор приспосабливаемся к новой реальности. Сумели найти что-то хорошее в уходящем году 53% опрошенных. 7% из них назвали самым важным положительным событием текущего года личные успехи в работе или учебе. Весь год без исключений выдался удачным для 6% опрошенных. Еще столько же назвали лучшим, что с ними случилось в этом году, возможность отправиться в путешествие и отдохнуть (6%). Пополнение в семье (5%), то, что обошли стороной болезни (5%), переезд в другой город (3%), создание семьи (2%), реализованные возможности обзавестись домом (2%) или уйти с нелюбимой работы (2%), здоровье родных и близких (2%), личностный рост (2%) и успехи детей (2%) — самыми хорошими моментами 2020 года для россиян стали самые простые вещи.
Ничего хорошего не было в уходящем году у 41% россиян, причем мужчины называли нехорошим 2020 год чаще, чем женщины: 45% против 38%. Для женщин в 2 раза чаще, чем для мужчин, этот год складывался удачно: 9% и 4% соответственно.
В отличие от британских лингвистов, которые главным словом года назвали «локдаун», россияне в качестве слова года чаще всего указывали «коронавирус» (28%). Большинство слов, достойных олицетворять 2020 год, по мнению россиян, относятся к COVID-19: здоровье (8%), пандемия (7%), а также карантин, кризис и самоизоляция (по 2%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 337
Время проведения: 30 ноября — 4 декабря 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «2020 год выдался совершенно нестандартным. Пожалуйста, вспомните, что хорошего случилось с вами в уходящем году» (открытый опрос, у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)
|Вариант ответа
|Все
|Пол
|муж
|жен
|Успехи в учебе/работе
|7%
|5%
|8%
|Все хорошо/удачный год
|6%
|4%
|9%
|Отдых/путешествия
|6%
|5%
|8%
|Пополнение в семье
|5%
|5%
|4%
|Крепкое здоровье/выздоровление
|5%
|6%
|3%
|Переезд в другой город
|3%
|1%
|4%
|Здоровье родных и близких
|2%
|1%
|3%
|Вступление в брак
|2%
|2%
|2%
|Покупка недвижимости
|2%
|1%
|3%
|Успехи детей
|2%
|1%
|3%
|Личностный рост
|2%
|2%
|3%
|Увольнение с нелюбимой работы
|2%
|2%
|2%
|Ничего хорошего
|41%
|45%
|38%
|Другое
(встреча с любимым человеком, новые знакомства, покупка машины, развод, отдых от работы в карантин, появление домашнего животного, выход на пенсию, ремонт и проч.)
|13%
|15%
|11%
|Затрудняюсь ответить
|6%
|7%
|5%
Вопрос: «Какое слово вы считаете главным словом 2020 года?» (открытый опрос)
|Вариант ответа
|Все
|Пол
|муж
|жен
|Коронавирус
|28%
|26%
|30%
|Здоровье
|8%
|7%
|9%
|Пандемия
|7%
|5%
|9%
|Карантин
|2%
|2%
|2%
|Кризис
|2%
|3%
|1%
|Обнуление
|2%
|2%
|1%
|Самоизоляция
|2%
|2%
|2%
|Семья
|2%
|2%
|2%
|Нецензурная лексика, синонимы слова «крах»
|4%
|8%
|1%
|Другое
(жизнь, надежда, стабильность, терпение, безопасность, выжить, кошмар, локдаун, маска, мир, неопределенность, паника, перемены, победа, правда, труд, удаленка, удача, ужас, эпидемия)
|36%
|34%
|38%
|Затрудняюсь ответить
|7%
|9%
|5%