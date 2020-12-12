Ужасный-ужасный 2020: почти половина россиян недовольны этим годом

Ничего хорошего не было в уходящем году

2020 год выдался совершенно нестандартным для всей планеты: мы впервые столкнулись с множеством ограничений и до сих пор приспосабливаемся к новой реальности. Сумели найти что-то хорошее в уходящем году 53% опрошенных. 7% из них назвали самым важным положительным событием текущего года личные успехи в работе или учебе. Весь год без исключений выдался удачным для 6% опрошенных. Еще столько же назвали лучшим, что с ними случилось в этом году, возможность отправиться в путешествие и отдохнуть (6%). Пополнение в семье (5%), то, что обошли стороной болезни (5%), переезд в другой город (3%), создание семьи (2%), реализованные возможности обзавестись домом (2%) или уйти с нелюбимой работы (2%), здоровье родных и близких (2%), личностный рост (2%) и успехи детей (2%) — самыми хорошими моментами 2020 года для россиян стали самые простые вещи.

Ничего хорошего не было в уходящем году у 41% россиян, причем мужчины называли нехорошим 2020 год чаще, чем женщины: 45% против 38%. Для женщин в 2 раза чаще, чем для мужчин, этот год складывался удачно: 9% и 4% соответственно.

В отличие от британских лингвистов, которые главным словом года назвали «локдаун», россияне в качестве слова года чаще всего указывали «коронавирус» (28%). Большинство слов, достойных олицетворять 2020 год, по мнению россиян, относятся к COVID-19: здоровье (8%), пандемия (7%), а также карантин, кризис и самоизоляция (по 2%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 337

Время проведения: 30 ноября — 4 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «2020 год выдался совершенно нестандартным. Пожалуйста, вспомните, что хорошего случилось с вами в уходящем году» (открытый опрос, у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)

Вариант ответа Все Пол муж жен Успехи в учебе/работе 7% 5% 8% Все хорошо/удачный год 6% 4% 9% Отдых/путешествия 6% 5% 8% Пополнение в семье 5% 5% 4% Крепкое здоровье/выздоровление 5% 6% 3% Переезд в другой город 3% 1% 4% Здоровье родных и близких 2% 1% 3% Вступление в брак 2% 2% 2% Покупка недвижимости 2% 1% 3% Успехи детей 2% 1% 3% Личностный рост 2% 2% 3% Увольнение с нелюбимой работы 2% 2% 2% Ничего хорошего 41% 45% 38% Другое (встреча с любимым человеком, новые знакомства, покупка машины, развод, отдых от работы в карантин, появление домашнего животного, выход на пенсию, ремонт и проч.) 13% 15% 11% Затрудняюсь ответить 6% 7% 5%

Вопрос: «Какое слово вы считаете главным словом 2020 года?» (открытый опрос)