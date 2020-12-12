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Ужасный-ужасный 2020: почти половина россиян недовольны этим годом

21:09 12.12.2020 Фото: Pixabay
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Для женщин в 2 раза чаще, чем для мужчин, этот год складывался удачно: 9% и 4% соответственно.

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Ничего хорошего не было в уходящем году
Журнал «Time» объявил 2020 год худшим годом в истории. Россияне солидарны с такой оценкой: уходящий год не принес ничего хорошего почти для каждого второго. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что позитивного произошло с нашими соотечественниками в нестандартном 2020 году. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения их всех округов страны.

2020 год выдался совершенно нестандартным для всей планеты: мы впервые столкнулись с множеством ограничений и до сих пор приспосабливаемся к новой реальности. Сумели найти что-то хорошее в уходящем году 53% опрошенных. 7% из них назвали самым важным положительным событием текущего года личные успехи в работе или учебе. Весь год без исключений выдался удачным для 6% опрошенных. Еще столько же назвали лучшим, что с ними случилось в этом году, возможность отправиться в путешествие и отдохнуть (6%). Пополнение в семье (5%), то, что обошли стороной болезни (5%), переезд в другой город (3%), создание семьи (2%), реализованные возможности обзавестись домом (2%) или уйти с нелюбимой работы (2%), здоровье родных и близких (2%), личностный рост (2%) и успехи детей (2%) — самыми хорошими моментами 2020 года для россиян стали самые простые вещи.

Ничего хорошего не было в уходящем году у 41% россиян, причем мужчины называли нехорошим 2020 год чаще, чем женщины: 45% против 38%. Для женщин в 2 раза чаще, чем для мужчин, этот год складывался удачно: 9% и 4% соответственно.

В отличие от британских лингвистов, которые главным словом года назвали «локдаун», россияне в качестве слова года чаще всего указывали «коронавирус» (28%). Большинство слов, достойных олицетворять 2020 год, по мнению россиян, относятся к COVID-19: здоровье (8%), пандемия (7%), а также карантин, кризис и самоизоляция (по 2%).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 337
Время проведения: 30 ноября — 4 декабря 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «2020 год выдался совершенно нестандартным. Пожалуйста, вспомните, что хорошего случилось с вами в уходящем году» (открытый опрос, у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)

Вариант ответа Все Пол
муж жен
Успехи в учебе/работе 7% 5% 8%
Все хорошо/удачный год 6% 4% 9%
Отдых/путешествия 6% 5% 8%
Пополнение в семье 5% 5% 4%
Крепкое здоровье/выздоровление 5% 6% 3%
Переезд в другой город 3% 1% 4%
Здоровье родных и близких 2% 1% 3%
Вступление в брак 2% 2% 2%
Покупка недвижимости 2% 1% 3%
Успехи детей 2% 1% 3%
Личностный рост 2% 2% 3%
Увольнение с нелюбимой работы 2% 2% 2%
Ничего хорошего 41% 45% 38%
Другое

(встреча с любимым человеком, новые знакомства, покупка машины, развод, отдых от работы в карантин, появление домашнего животного, выход на пенсию, ремонт и проч.)

 13% 15% 11%
Затрудняюсь ответить 6% 7% 5%

Вопрос: «Какое слово вы считаете главным словом 2020 года?» (открытый опрос)

Вариант ответа Все Пол
муж жен
Коронавирус 28% 26% 30%
Здоровье 8% 7% 9%
Пандемия 7% 5% 9%
Карантин 2% 2% 2%
Кризис 2% 3% 1%
Обнуление 2% 2% 1%
Самоизоляция 2% 2% 2%
Семья 2% 2% 2%
Нецензурная лексика, синонимы слова «крах» 4% 8% 1%
Другое

(жизнь, надежда, стабильность, терпение, безопасность, выжить, кошмар, локдаун, маска, мир, неопределенность, паника, перемены, победа, правда, труд, удаленка, удача, ужас, эпидемия)

 36% 34% 38%
Затрудняюсь ответить 7% 9% 5%
2020 самый плохой год ужасный год
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