В каком возрасте нужно ребенка отпускать? До скольки лет можно жить с родителями?

Выросшему ребёнку придётся лишить себя каких-то радостей этого родительского дома, но это разумная плата за взросление, за обретение своей собственной жизни.

Ребёнка нужно готовить к самостоятельной жизни

Почему так важно вовремя отпустить ребёнка и как к этому подготовиться — рассказывает Нина Зверева, бизнес-тренер, лайф-коуч и автор книги «Вы и Ваша мама. Книга о том, как всё наладить».

В 21 год птенец должен покинуть гнездо

Моя мама всегда говорила, что есть такое золотое правило — жить отдельно. Как бы вы ни любили друг друга. Потому что в конечном итоге совместное проживание выросших детей с родителями приводит к проблемам. Даже если поначалу кажется, что всем хорошо.

Родителям хорошо, потому что они чувствуют себя нужными и получают заботу от детей. А детям — потому что жить с родителями гораздо дешевле, привычней и в целом комфортней. Отчётливо помню, как мне не хватало налаженного быта, вкусных котлет, душевных разговоров и папиной музыки, когда мы с мужем всё-таки уехали от моих родителей. Другой вопрос — к чему приведёт такой симбиоз двух систем в будущем? Обычно ни к чему не приводит.

Потому что всё нормально только в моменте. Как ребёнок, который ухаживает за родителями, живёт с ними, выстроит свою жизнь, когда их не станет? Или как родители будут жить дальше, если их ребёнок через много лет всё же решит уйти?

Раздельная жизнь — это не про то, что кто-то кому-то мешает. Раздельная жизнь — это совсем другой статус. Ты берёшь на себя ответственность за свою жизнь, за свою семью, за своё гнездо.

Птицы должны вовремя вить гнёзда, вставать на крыло. Так же и люди должны вовремя покидать родительский дом.

Да, выросшему ребёнку придётся лишить себя каких-то радостей этого родительского дома, но это разумная плата за взросление, за обретение своей собственной жизни.

Если говорить конкретно про возраст, то я считаю, что в 21-22 года ребёнок уже должен жить самостоятельно или очень стремиться к этому. Конечно, тут многое зависит от обстоятельств и финансов, но я уверена, что безвыходных ситуаций не бывает.

В этом возрасте дети уже должны понимать, что квартира — это затраты, что нужно уметь готовить, стирать, убирать, принимать друзей. Мама не будет вечно гладить рубашки, выметать мусор из-под твоей кровати. Это неправильно — использовать маму в качестве домработницы, даже если кажется, что она не против.

Потом никакой партнёр не сможет дать человеку тот уровень комфорта, который обеспечивают ему родители. Сравнение с мамой или папой убъёт любую любовь, и ребёнок опять вернётся в свою детскую комнату, так и не став на самом деле взрослым.

Я знаю истории, когда маме настолько хорошо с сыном, а сыну с мамой, что никакой женщине в этих отношениях просто нет места.

Сначала родители помогают ребёнку, потом — наоборот

Есть другая крайность, когда выросшего ребёнка фактически выставляют с чемоданами из дома. Типа «мы тебя вырастили, а дальше — не наше дело, живи сам». Это неправильно и довольно жестоко.

Ребёнка нужно готовить к самостоятельной жизни. Он с детства должен понимать эту логику — что вот сейчас ты ребёнок, о тебе все заботятся, но придёт время, ты станешь взрослым и уйдёшь строить свою собственную жизнь. Чтобы выход из родительской семьи был не стрессом, а естественным и ожидаемым событием.

Ребёнок должен понимать, что он не останется один на один со взрослой реальностью, родители будут помогать ему по мере сил — деньгами, жильём, советами. Но только помогать, а не жить за него.

Потом придёт время и уже ребёнок станет помогать постаревшим родителям, заботиться о них. Это и называется логикой жизни.

Если дети оказались не готовы к трудностям, то это вина родителей, это они не подготовили детей. Если дети не готовы брать на себя заботу о постаревших родителях — это тоже вина родителей, которые не объяснили, что такое настоящие ценности и чувство долга.

Ребёнок имеет право на часть квартиры родителей

Это ключевой момент: прежде чем выгонять ребёнка из гнезда, родители обязаны обеспечить его жильём — квартирой, комнатой, деньгами на съём. В общем, как-то закрыть этот вопрос.

Для меня дико, что многие родители этого не понимают и не делают. Ребёнок имеет полное право на часть родительской жилплощади, это и его квартира тоже. Поэтому вот так брать и выселять ребёнка на мороз, а самим продолжать спокойно жить в своей квартире — неправильно.

Понятно, что ситуации разные: кто-то сразу купит отдельную квартиру, кто-то разменяет оставшуюся от бабушки двушку, кто-то поможет с первым взносом на ипотеку, а кто-то будет помогать оплачивать съёмную комнату.

В любом случае родители должны задуматься над тем, куда выселять ребёнка, задолго до его совершеннолетия.

Моя старшая дочка вышла замуж в 18 лет и ушла вместе с мальчиком жить на съёмную квартиру. Мы помогали — купили холодильник, машину, оплачивали часть аренды. А как иначе?

Вторая дочка в 19 лет уехала в Америку, а когда вернулась, мы разменяли свою квартиру. Она сразу вышла замуж, родила детей, потом продала жильё и снова уехала в Америку. Мои дети сейчас абсолютно состоявшиеся, самостоятельные люди, но на начальном этапе им нужна была наша помощь.

Живёте вместе — соблюдайте технику безопасности...

Я не верю, что бывают настолько безвыходные ситуации и взрослые люди не могут разъехаться. Уйти можно всегда. Снимите квартиру, комнату, наймите сиделку, если это нужно пожилым родителям, отдайте ребёнка в садик, найдите няню. Возьмите материальную сторону под свой контроль. И сделайте всё, чтобы не жить вместе с родителями. Это сохранит ваши отношения.

Если вы всё-таки вынуждены жить вместе, даже какое-то непродолжительное время, важно помнить про технику безопасности и уважительно относиться к своим и чужим границам.

Единая жилплощадь не предполагает вторжения в личное пространство в любую секунду.

В дверь обязательно нужно стучать, о правилах надо договариваться. Продукты должны быть у каждого свои, даже если у вас один холодильник на всех. Потому что молодой семье нужно быть самостоятельной во всех аспектах — и в бытовом, и в финансовом. Это касается любой молодой семьи, даже если в ней пока нет детей.

А если родился малыш, то молодым родителям важно стать для него главными взрослыми, несмотря на кружащих рядом опытных бабушек. Старшие родственники должны уважать новоиспечённых маму и папу, выполнять их просьбы и учитывать их методы воспитания. Они должны понимать, что их внука будут воспитывать по-другому, не так, как они воспитывали своих детей.

...и заранее договоритесь о финансах

Денежный вопрос тоже лучше решать на берегу. Проще всего договориться прямо в цифрах. Потому что обычно родители склонны преувеличивать своё влияние, материальное в том числе. Надо прямо сесть, посчитать и выделить определёную сумму, если у детей есть финансовые сложности.

Дайте дочке 10 тысяч в месяц — и она сама купит себе продукты, сама сварит еду себе и своему ребёнку. Это гораздо лучше, чем каждый день упрекать, что вы её содержите.

И вообще, родителям полезно помнить, что их когда-то будут содержать дети, просто всему свой срок.

И здорово, если мы сейчас можем им помогать. Только делать это стоит из состояния радости и любви, без упрёков и не навязывая свою помощь.

Дружите с детьми и уважайте их желания

Плохо, когда у детей главной ценностью становится родительский дом. Дружба должна быть главной ценностью, а жить нужно отдельно. Моя мама говорила, что это правило без исключений.

На Новый год мы все будем вместе, в одном доме, нам будет весело и прекрасно. Но основную свою жизнь нужно уметь жить отдельно. Общение — это праздник, но это не может быть жизнью.

Мы растим детей, чтобы они были счастливы.

Для этого они должны быть самостоятельными, уметь вести свою собственную жизнь и организовывать свою собственную семью. Мы к этому их готовим, и сами к этому тоже готовимся. Рассказываем им, пока они ещё маленькие, как распоряжаться деньгами, как готовить борщ, что такое личное пространство. Важно видеть в ребёнке личность и уважать его желания. Начиная с цвета обоев в детской и заканчивая выбором профессии.

Люди сейчас абсолютно другие — у них другие разговоры, другое кино, словечки, образование. Английский язык они знают лучше, чем их родители, они иначе видят реальность, у них другие авторитеты. Они очень многое умеют лучше нас.