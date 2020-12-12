Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 12 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День пряничного домика 12 декабря

• День почёсывания за ухом

• День Конституции Российской Федерации

• Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)



• Общероссийский день приёма граждан• День памяти мученика Парамона Вифинского• Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)• Международный день условно бесплатных программ (International Shareware Day)• Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)• День отечественной истории в Ульяновской области• День придурковатости (National Ding-A-Ling Day) - США• Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) - США• День пряничного домика (National Gingerbread House Day) - США• День иероглифов (Kanji Day) - Япония• День сухопутных войск - Украина• День святой девы Марии Гваделупской - Мексика• День нейтралитета - Туркменистан• День флага - Швейцария• День независимости - Кения• День пуансеттии (National Poinsettia Day) - США• День амброзии (National Ambrosia Day) - США• День военно-воздушных сил - Хорватия• День сотрудников таможенных органов - Казахстан• День национальной литературы - Кыргызстан• Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса• Парамонов день (Парамон Зимоуказатель)

Важные события

1817 в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.



1875 в России изобретена дуговая лампа без регулятора – электрическая «свеча»1905 советом народных депутатов провозглашена Новороссийская республика.1905 в Харькове началось вооружённое восстание, которым руководил Артём.1910 в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд.1919 от войск Деникина освобождён Харьков.1939 финская армия нанесла поражение советским войскам в сражении Толваярви.1941 Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.1955 рабочий посёлок Братск преобразован в город.1961 в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.1991 РСФСР денонсирует Союзный договор 1922 года и отзывает депутатов из Верховного Совета СССР.1991 была образована популярная музыкальная группа «Лицей».1993 всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend