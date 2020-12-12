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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 декабря 2020 в России и мире

07:40 12.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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Список праздников России и мира 12 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День пряничного домика 12 декабря

• День почёсывания за ухом
• День Конституции Российской Федерации
• Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)

• Общероссийский день приёма граждан
• День памяти мученика Парамона Вифинского
• Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)
• Международный день условно бесплатных программ (International Shareware Day)
• Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)
• День отечественной истории в Ульяновской области
• День придурковатости (National Ding-A-Ling Day) - США
• Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) - США
• День пряничного домика (National Gingerbread House Day) - США
• День иероглифов (Kanji Day) - Япония
• День сухопутных войск - Украина
• День святой девы Марии Гваделупской - Мексика
• День нейтралитета - Туркменистан
• День флага - Швейцария
• День независимости - Кения
• День пуансеттии (National Poinsettia Day) - США
• День амброзии (National Ambrosia Day) - США
• День военно-воздушных сил - Хорватия
• День сотрудников таможенных органов - Казахстан
• День национальной литературы - Кыргызстан
• Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса
• Парамонов день (Парамон Зимоуказатель)

Важные события

1817 в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.

1875 в России изобретена дуговая лампа без регулятора – электрическая «свеча»
1905 советом народных депутатов провозглашена Новороссийская республика.
1905 в Харькове началось вооружённое восстание, которым руководил Артём.
1910 в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд.
1919 от войск Деникина освобождён Харьков.
1939 финская армия нанесла поражение советским войскам в сражении Толваярви.
1941 Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.
1955 рабочий посёлок Братск преобразован в город.
1961 в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.
1991 РСФСР денонсирует Союзный договор 1922 года и отзывает депутатов из Верховного Совета СССР.
1991 была образована популярная музыкальная группа «Лицей».
1993 всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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