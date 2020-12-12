Индексация пенсий 2021: Какие изменения ждут в 2021 году неработающих и других пенсионеров

Рост пенсионных выплат граждан, гарантированный отныне Конституцией, станет не единственным изменением, ожидающим пожилых лиц в наступающем 2021-м году.

С 1 апреля 2021-го индексации подвергнут размер социальной пенсии

Депутаты Госдумы совместно с правительством активно продолжают сейчас работать над поправками в действующее в России пенсионное законодательство.

Рост пенсионных выплат граждан, гарантированный отныне Конституцией, станет не единственным изменением, ожидающим пожилых лиц в наступающем 2021-м году. О том, какие новшества призваны облегчить жизнь российских пенсионеров, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Сохранность трудового стажа будет повышена

Со следующего года произойдет резкое сокращение риска «потери» части трудового стажа, являющегося необходимым для получения пенсий. Ранее все записи хранили в России на бумажных носителях, а потому их могли в любой момент утратить. С 2021-го в электронных трудовых книжках могут фигурировать все сведения, причем не только с начала уходящего года, но и за все предшествовавшие периоды.

«Для этого гражданину нужно будет обратиться с соответствующим заявлением к специалистам Пенсионного фонда», — проинформировал глава российского Кабмина.

В ходе заседания правительства, состоявшегося 5 ноября, Михаил Мишустин заявил, что в правительстве принято решение о расширении возможностей применения передовых цифровых технологий в сфере трудовых взаимоотношений. Для реализации этой цели изменят действующий в нашей стране закон, регламентирующий индивидуальный учет в системе обязательного пенсионного страхования. Впоследствии информацию о своем стаже граждане России смогут получать, в том числе, и на сайте «Госуслуги».

Как изменятся пенсии у неработающих пенсионеров в России в 2021 году

На 1 января 2021-го властями запланирована индексация, которая затронет все страховые пенсии неработающих пенсионеров, в том числе, и выплаты по старости. Они вырастут на 6,3%, и это будет практически в полтора раза выше инфляции. По прогнозам экономистов, она составит в уходящем году от 3,7 до четырех процентов.

В среднем размер пенсии по России увеличится, таким образом, на 1000 рублей, заявила недавно зампред Комитета Совфеда по вопросам социальной политики Елена Бибикова. Средняя пенсионная выплата достигнет в итоге отметки в 17 444 рубля, уточнила она.

На что рассчитывать ветеранам и инвалидам в 2021 году?

Инвалидам и ветеранам боевых действий тоже можно рассчитывать на повышение ежемесячно выплачиваемых им пособий. Индексация для указанных категорий граждан России запланирована на 1 февраля 2021-го. Однако, каким будет рост выплат, определят на основании индекса потребительских цен за уходящий год. На данный момент этот показатель находится на уровне 3,8%, отмечает г-жа Бибикова.

Индексация социальных пенсий в России в 2021 году

С 1 апреля 2021-го индексации подвергнут размер социальной пенсии. Напомним, по закону, такие выплаты положены лицам, которые не набрали нужную численность пенсионных баллов и не наработали трудовой стаж, являющийся необходимым для установления страховых пенсий.

Социальные пенсии увеличивают в нашей стране каждый год на прогнозный индекс повышения прожиточного минимума пожилого гражданина.

«Пока речь идет о показателе 2,6%, однако, его еще могут скорректировать», — резюмировали в Совете Федерации.

Источник: Пронедра