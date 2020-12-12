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Завалит снегом Бердск 12 декабря 2020? Солнце исчезнет ровно в 17.00

08:18 12.12.2020 Фото: pixabay.com
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Погода в субботу и воскресенье, как обещают синоптики, не омрачит настроение бердчан и не испортит их планы на выходные.

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В Бердске 12 декабря 2020 обещают снегопад

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, ночью по юго-востоку местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15 °С, местами до -21 °С, днем -7, -12 °С.

В Бердске 12 декабря синоптики обещают небольшой снег, столбик термометра покажет около 10 градусов мороза. Солнце закатится ровно в 17.00. Световой день, таким образом продлится в Бердске 7 часов и 19 минут. Пока дни идут на убыль.

В воскресенье, 13 декабря, погода в Бердске не изменится.

гололед мороз синоптики снегопад
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