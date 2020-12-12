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Снова рост: Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 12 декабря в Бердске назвал оперштаб

09:59 12.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией бердчан стремительно приближается к 900. Вместе с тем, недельный прирост снизился в два раза.

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За последнюю неделю прирост новых зараженных в Бердске снизился вдвое по сравнению с предыдущей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Снова рост: Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 12 декабря в Бердске назвал оперштабГоликова: уровень смертности в 2020 году сильно вырос в РоссииЕщё 822 новостей

По данным оперативного штаба, на 12 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1031 жителя города. Из них 78 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 819 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 125 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 12 декабря, выявили 10 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 892 (859) случая заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 33 человека. Прирост за предыдущую неделю составил 67 новых случаев.

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