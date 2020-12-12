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С Днем Конституции поздравили земляков спикер заксобрания и губернатор Новосибирской области

10:35 12.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Они напомнили, что вместе со всей страной новосибирцы поддержали поправки в Конституцию, "призванные укрепить государственность и создать условия для развития России на десятилетия вперед".

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На Конституции президент присягает на верность стране и гражданам

12 декабря в России отмечают День Конституции с этим событием жителей Новосибирской области поздравили губернатор и спикер Заксобрания.

Уважаемые жители Новосибирской области!

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с государственным праздником — Днём Конституции!

В этом году Новосибирская область приняла участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в основной закон страны. Это голосование – уникальное, историческое по своей значимости событие. Вместе со всей страной новосибирцы поддержали поправки в Конституцию, призванные укрепить государственность и создать условия для развития России на десятилетия вперед.

Уверены, высокий уровень гражданской ответственности, проявленный в ходе подготовки и проведения голосования, наглядно показал неравнодушие жителей региона, готовых вместе работать на благо Новосибирской области и всей страны.

Желаем жителям Новосибирской области здоровья, мира, успеха и благополучия!

С праздником!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив

Конституция основной закон поздравили поправки Андрей Травников Андрей Шимкив
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