С Днем Конституции поздравили земляков спикер заксобрания и губернатор Новосибирской области

12 декабря в России отмечают День Конституции с этим событием жителей Новосибирской области поздравили губернатор и спикер Заксобрания.
Уважаемые жители Новосибирской области!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником — Днём Конституции!
В этом году Новосибирская область приняла участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в основной закон страны. Это голосование – уникальное, историческое по своей значимости событие. Вместе со всей страной новосибирцы поддержали поправки в Конституцию, призванные укрепить государственность и создать условия для развития России на десятилетия вперед.
Уверены, высокий уровень гражданской ответственности, проявленный в ходе подготовки и проведения голосования, наглядно показал неравнодушие жителей региона, готовых вместе работать на благо Новосибирской области и всей страны.
Желаем жителям Новосибирской области здоровья, мира, успеха и благополучия!
С праздником!
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив