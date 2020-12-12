Льготы за путевки на курорт сотрудникам смогут получить работодатели

Прямые договоры с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде полной или частичной компенсации физлицам затрат на эти услуги будут уменьшать базу по налогу на прибыль для организаций.

Компании могут получить льготы за оплату путёвок сотрудникам

Государственная Дума уже в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект, согласно которому работающие в России компании смогут получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах. Инициативу правительства 11 декабря поддержал думский комитет по бюджету и налогам.

Изменения должны быть внесены в статьи 217 и 255 второй части Налогового кодекса.

«В настоящее время предусмотрены только расходы по приобретению туристского продукта. Добавляется, что прямые договоры с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде полной или частичной компенсации физическим лицам затрат на соответствующие услуги будут также уменьшать базу по налогу на прибыль для организаций», — сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Кроме того, однократно в одном налоговом периоде освободят от налогообложения стоимость оплаченных работодателем в пользу сотрудников услуг санаторно-курортных организаций.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сазанов попросил комитет поспособствовать рассмотрению законопроекта в первом чтении до Нового года, так как ко второму чтению в документ необходимо внести поправки, связанные с администрированием НДФЛ.

«Коллеги, давайте попробуем поставить на первое чтение в декабре», — отреагировал председатель комитета Андрей Макаров. Он напомнил, что до конца года состоятся четыре пленарных заседания Госдумы, передает "Парламентская газета".