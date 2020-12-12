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На корпоратив только с тестом о коронавирусе: Без справки на новогодний праздник не пустят в кафе

11:11 12.12.2020 Фото: pixabay.com
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Такого требование подмосковного правительства. В остальное время посещение ресторанов останется свободным.

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Кафе Подмосковья будут требовать отрицательный тест на COVID-19 только на корпоративах

Наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию будет необходимо для посетителей кафе и ресторанов Подмосковья только при проведении там корпоративов. В других случаях посещение заведений общественного питания в праздники остается свободным, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На период праздников мы должны постараться сделать так, чтобы жители и гости нашего региона были максимально защищены. Поэтому с 31 декабря и все зимние каникулы - по 10 января, в ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на спецобслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус. Нам важно, чтобы праздники не усугубили и без того сложную ситуацию, чтобы на инфекционных койках не появлялись новые пациенты. В остальном все эти заведения общественного питания можно посещать как и раньше, абсолютно свободно, они будут работать по-прежнему с соблюдением необходимых мер предосторожности", - говорится в сообщении.

Уточняющее данную меру постановление опубликовано на региональном портале правительства.

Ранее на сайте регионального правительства было опубликовано постановление, согласно которому с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания посетителей только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию.

COVID-19 коронавирус корпоратив отрицательный тест
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