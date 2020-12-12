Похитил у Минобороны 19 млн рублей директор радиозавода через гособоронзаказ

Игорь Хроменков получил реальны срок. Он создал фирму-однодневку, куда перевел деньги, полученные за изготовление модулей связи на военные машины. Позже бизнесмен устроился в правительство Алтайского края.

Славгородский суд вынес приговор Игорю Хроменкову, экс-начальнику отдела газификации краевого Минстроя

Бывший чиновник признан виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ по краю.

Уголовное дело в отношении Хроменкова касалось его прежнего места работы на посту гендиректора Славгородского завода радиоаппаратуры. Ещё в 2010 году предприятие получило гособоронзаказ на изготовление двух машин, оснащённых модулями спецсвязи. Хроменков тогда заключил фиктивный договор на 19 млн рублей с учреждённой им же московской фирмой «ВЭД Сервис» якобы на разработку тех самых военных модулей.

В дальнейшем эти деньги были переведены в фирмы-однодневки. Затем по сфальсифицированной документации Хроменков, вступив в преступный сговор с бывшим представителем Минобороны, передал военным спецмашины, но без нужных секретных модулей.

Суд приговорил Хроменкова к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. В пользу Минобороны с экс-чиновника взыщут более 18 млн рублей. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Сам он вину не признал и, скорее всего, будет обжаловать приговор.