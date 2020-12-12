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Похитил у Минобороны 19 млн рублей директор радиозавода через гособоронзаказ

12:34 12.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Игорь Хроменков получил реальны срок. Он создал фирму-однодневку, куда перевел деньги, полученные за изготовление модулей связи на военные машины. Позже бизнесмен устроился в правительство Алтайского края.

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Славгородский суд вынес приговор Игорю Хроменкову, экс-начальнику отдела газификации краевого Минстроя

Бывший чиновник признан виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере.
Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ по краю.

Уголовное дело в отношении Хроменкова касалось его прежнего места работы на посту гендиректора Славгородского завода радиоаппаратуры. Ещё в 2010 году предприятие получило гособоронзаказ на изготовление двух машин, оснащённых модулями спецсвязи. Хроменков тогда заключил фиктивный договор на 19 млн рублей с учреждённой им же московской фирмой «ВЭД Сервис» якобы на разработку тех самых военных модулей.

В дальнейшем эти деньги были переведены в фирмы-однодневки. Затем по сфальсифицированной документации Хроменков, вступив в преступный сговор с бывшим представителем Минобороны, передал военным спецмашины, но без нужных секретных модулей.

Суд приговорил Хроменкова к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. В пользу Минобороны с экс-чиновника взыщут более 18 млн рублей. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Сам он вину не признал и, скорее всего, будет обжаловать приговор.

в особо крупном размере гособоронзаказ обжаловать приговор радиозавод фиктивный Игорь Хроменков
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От редакции

У воров особая психология?

Поросёнок Пётр, 12 декабря 2020 12:39
Это не у неких отдельных воров психология такая, а у всей современной российской экономики, которая на всех уровнях держится на невероятном по масштабам воровстве, распилах и откатах, какая-то мелочь вроде этого Хроменкова попадается и то только потому, что не поделился с кем нужно в ФСБ.

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