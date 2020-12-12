Розыск: С пистолетом ограбил торговый павильон разбойник в Новосибирске

Преступление произошло ранним утром в киоске на ул. Дуси Ковальчук. Злодея ищут уже полтора месяца и просят помощи в розыске.

Разбойник просунул в окошко руку с пистолетом и потребовал отдать деньги

Сотрудниками Отдела полиции №3 «Заельцовский» управления МВД России по Новосибирску разыскивается подозреваемый, который 26 октября около 05.00 утра с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, расположенного по улице Дуси Ковальчук.

Об этом утром 12 декабря сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-83-35, 232-10-02 и 8-913-989-00-77.

Конфиденциальность гарантируется.