В рубрику "Сообщи свою новость" написал Boeing 777-300ER:
-Здравствуйте редакция Курьера! Проблема такая. Возле тротуара на Ленина, 35 какие-то уроды установили 2 рекламных щита, которые очень ярко светятся по ночам. Из-за них в комнате дискотека какая-то ночью. Поднимайте скандал, меня как жильца это очень не устраивает. На ночь их надо отключать, а лучше вообще демонтировать. Внушите это их владельцу, может, удастся обойтись без жалоб в прокуратуру.
Дискотека по ночам из-за светящих в окна рекламных щитов на ул. Ленина, 35
09:51 12.12.2020
Жильцов это очень не устраивает. На ночь их надо отключать, а лучше вообще демонтировать. Может, удастся обойтись без жалоб в прокуратуру.
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Boeing 777-300ER:
Спасибо за ваш голос
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