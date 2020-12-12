Дискотека по ночам из-за светящих в окна рекламных щитов на ул. Ленина, 35

Жильцов это очень не устраивает. На ночь их надо отключать, а лучше вообще демонтировать. Может, удастся обойтись без жалоб в прокуратуру.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Boeing 777-300ER:

-Здравствуйте редакция Курьера! Проблема такая. Возле тротуара на Ленина, 35 какие-то уроды установили 2 рекламных щита, которые очень ярко светятся по ночам. Из-за них в комнате дискотека какая-то ночью. Поднимайте скандал, меня как жильца это очень не устраивает. На ночь их надо отключать, а лучше вообще демонтировать. Внушите это их владельцу, может, удастся обойтись без жалоб в прокуратуру.