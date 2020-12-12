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Меньше разводиться стали в России. Почему, ответили эксперты

10:46 12.12.2020 Фото: pixabay.com
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Законодатели отмечают во время пандемии позитивные сдвиги в семейной жизни. Возможно, положительно сказались путинские меры поддержки семей с детьми.

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Россияне стали меньше разводиться

Согласно данным Росстата, в стране количество разводов в январе — октябре по сравнению с прошлогодними показателями сократилось с 513,5 тысячи до 457,4 тысячи. На фоне динамичной прогрессии постпандемических семейных разладов в Китае и других государствах наши показатели выглядят некой аномалией. Или нет?..

"Парламентская газета" выясняла причины обнадёживающего тренда, который эксперты называют закономерностью.

Беда не разъединяет, а сближает

Обстановка в стране и мире способствует тому, чтобы люди внимательнее и добрее относились друг к другу, считает зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. «Не только разводов стало меньше, вообще молодое поколение стало серьёзнее относиться к институту семьи, а также укрепилось уважительное отношение к старшему поколению. У нас увеличилось количество волонтёров и вообще объём добрых дел», — отметила депутат.

Особенно чётко позитивные тренды можно проследить в регионах, где парламентарии ведут приёмы, встречаются с людьми, узнавая из первых уст о всех их тяготах и проблемах.

«Когда встречаешься с избирателями, это чувствуется везде, — подтвердила Валентина Кабанова. — И даже когда задают острые вопросы, то обязательно сопровождают их конкретными предложениями - что должны ещё сделать законодатели, чтобы легче пройти трудные времена».

В снижении количества разводов депутат видит прямую связь с заложенными ранее в наших людях традициями сплочения в момент испытаний. Люди к близким и друг к другу начинают относиться добрее, добавила Валентина Кабанова.

В свою очередь, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в объяснила такой тренд тем, что крепости брачных уз способствовали инициированные президентом Владимиром Путиным меры поддержки семьи.

Необходимо министерство семейной политики
Вместе с тем сегодня в России наблюдается острый дефицит объективной информации о происходящих в семье процессах, из-за чего различные прогнозы и стратегии не учитывают общемировых трендов, считает зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Исправить ситуацию поможет новое министерство демографической и семейной политики, уточнила депутат.

«Это не потребует дополнительных расходов, зато в России наконец появится государственная структура, ответственная за демографическую безопасность, — министерство будущего, если хотите», — сказала она.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей предложила передать функции выработки и координации семейной политики в России Минтруду, заменив его название на министерство труда, социальной защиты и семейной политики.

«Сейчас полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. Минтруд занимается вопросами социальной защиты, за Министерством просвещения закреплены вопросы опеки, попечительства и профилактики безнадзорности, в работе с семьёй также задействованы Министерство здравоохранения, МВД и другие ведомства. Получается, что единого центра управления семейной политикой на федеральном уровне нет», — пояснила спикер.

При этом в регионах есть успешные практики, когда создаются, «условно говоря, министерства семьи, на которых замыкается вся работа», уточнила председатель палаты регионов, в частности, в Республике Башкортостан, Астраханской и Томской областях.

«Может быть, это тот случай, когда региональные практики нужно брать на вооружение в масштабе всей страны», — констатировала Валентина Матвиенко. При этом никаких дополнительных структур, по её мнению, «плодить не нужно».

брак законодатели меры поддержки развод Оксана Пушкина Валентина Матвиенко
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От редакции

Семейные ценности укрепились в пандемию?

Аноним, 12 декабря 2020 11:07
Ковид нам мешает и жениться и разводиться!

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