Жил с трупом своей возлюбленной несколько дней: Не было денег на перевозку в морг Новосибирска

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Почему тело никто не увез из квартиры, в полиции ответить затруднились. Хотя в минздраве заявили, что это дело МВД.

В Новосибирске мужчина несколько дней жил рядом с телом своей мёртвой девушки. Полиция не помогла

Ни констатировавший смерть сибирячки медик, ни полиция не организовали транспортировку в морг В Центральном районе Новосибирска мужчина несколько дней жил в одной квартире с телом мёртвой девушки. Ни констатировавший смерть сибирячки врач, ни полиция не вызвали бригаду медиков, которые должны были отвезти тело 30-летней женщины в морг. Сам молодой человек, Дмитрий Чапкайло, в ритуальные услуги не обратился – денег не было.

«Она в одном положении лежит и лежит, возле матраса, голая, прикрытая одеялом, ну, я думал, болеет человек. Потом начал тормошить, смотрю — лужа крови прилипшая. Пульс потрогал — уже всё. Сразу позвонил, сказал: "У меня в доме труп, она не дышит, не шевелится и лужа крови"», - рассказал Дмитрий, проживающий на улице 1905 года.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту «Вести Новосибирск» подтвердили, что, действительно, по данному адресу был вызов 8 декабря. Сначала на место приехали врачи скорой помощи, они же и вызвали полицию. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Почему тело никто не увёз из квартиры, правоохранители ответить затруднились.

«За транспортировку тела до морга для проведения судебно-медицинской экспертизы отвечает лицо, назначившее её проведение, согласно федеральному законодательству. В данном случае - правоохранительные органы», - рассказали «Вести Новосибирск» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В итоге, тело мёртвой девушки увезли лишь вечером 10 декабря.