12.12.2020: Что это за день и что обязательно нужно и нельзя делать сегодня

Нумерологи говорят о дате 12.12.2020 не просто как о простом числе, а как о дне важном и особенном.

Двойка в нумерологии – это гармония, двойственность, ассоциация и сотрудничество

Дата 12.12.2020 считается днём не совсем обычным. Как оказалось, для такого утверждения причин имеется несколько. Об этой дате говорят как о дне чудес, потому что якобы именно этот день – время запуска мощного энергетического портала, способного внести в жизнь разительные перемены.

Дата 12.12.2020, что означает в нумерологии

Нумерологи говорят о дате 12.12.2020 не просто как о простом числе, а как о дне важном и особенном. Достаточно вспомнить о некоторых фактах:

год – это 12 месяцев;

зодиакальный круг состоит из 12 «персонажей»;

гора Олимп – главных богов и богинь там 12;

апостолов у Иисуса – 12;

Геракл совершил 12 подвигов;

ночь и день – по 12 часов.

Нумерология и число 12

Нумерологи считают число 12 совершенством, универсальной мудростью и силой, числом Ангела. Для них – это целостность и завершённость. В этом числе цифр две: 1 и 2.

Цифра 1 в нумерологии считается мощной, означающей начало и опыт. Сосредоточенность человека – его независимость и индивидуальность. Цифра указывает на то, что человек – сам создатель своей судьбы и реальности. Происходит всё это через его мысли, представления и действия. Человек способен сам на воплощение своих желаний.

Двойка в нумерологии – это гармония, двойственность, ассоциация и сотрудничество. От двойки зависит качество отношений, её энергетика требует связи с партнёрами, единства и стремлений в одном направлении.

Если же в дате двойка и единица повторяются два раза, то и энергетики следует ожидать от них двойственной.

Дата 12.12.2020, что означает для отношений

Число 2020 в нумерологии – тоже со своим собственным значением. Простое сложение цифр в числе 2020 даст четвёрку – а это в нумерологии отдых и размышления. Четвёрка идеально подходит для ситуации, в которой в семье следует наладить связи или упрочить своё карьерное положение.

С точки зрения нумерологии, 12.12 – размышления и крупные изменения. Если человек – не любитель перемен и старается их избегать, это ещё не всё. Бывает и так, что обстоятельства заставят пересмотреть свою точку зрения, причем контролировать это невозможно.

Нумерологи в отношении даты 12.12.2020 говорят как о новом начале в любых отношениях. И здесь неважно, на чём они основаны – на романтике, на семейных ценностях, на дружбе или на рабочих моментах.

Дата 12.12.2020 – возможность получения более широкой картины происходящего и направления дальнейшего движения. Скрытность этой даты заключается в возможности создания реальности просто путём мышления. Именно поэтому говорят о важности позитивных мыслей. Дальнейшие события в жизни могут от них очень сильно зависеть.

Дата 12.12.2020: что в этот день рекомендуется делать

Обсуждаемая дата настолько важна, что нумерологи рекомендуют быть особенно сосредоточенными на посещающих мыслях и на желаниях – велика вероятность того, что всё это в скором времени сбудется.

Если есть давно вынашиваемые мечты и цели, желание начать проект или воплотить в жизнь планы – лучшего времени и не придумать. Но о чём следует подумать, так это о том, что зону комфорта придётся покинуть, потому что океан не сможет пересечь тот, кто не покинул берега.

В этот день нумерологи рекомендуют оставаться в позитивном настроении, какая бы ситуация ни произошла. Прошлое следует оставить в прошлом, а беспокоиться о будущем не нужно – успех, стабильность и гармония в жизни и так гарантированы.

С особым вниманием 12.12 2020 следует отнестись и к сновидениям. Они, скорее всего, окажутся вещими и будут заодно с подсознанием.

Если в ночь на 12.12.2020 хочется получить какие-то знания или подсказку, достаточно обратиться к Вселенной с молитвой – она обязательно откликнется.

День 12.12.2020 должен быть использован с максимальной пользой. Важна открытость любому знаку, а также послания, которые могут оказаться полезными как для личного применения, так и для кого-то из близких.

Источник: rsute.ru