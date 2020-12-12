Резко упала рождаемость в Сибири. Прибавила только Тыва

В Новосибирской области за 9 месяцев 2020 года родилось 21 460 детей, что составляет 94,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Рождаемость в Новосибирской области снизилась в 2020 году

Итоги рождаемости в Сибирском федеральном округе за 9 месяцев 2020 года подвел Новосибирскстат. Сведения поступили в "Курьер. Среда. Бердск" 11 декабря.

По предварительным данным, во всех регионах Сибирского федерального округа, за исключением Республики Тыва, наблюдался спад рождаемости.

В январе – сентябре 2020 года число родившихся в округе составило 127,1 тыс. младенцев, что на 5,7% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года. Наибольшее снижение числа новорожденных зафиксировано в Омской области (на 8,6%).

Сведения о рождаемости в январе – сентябре 2020 года (число родившихся человек в % к январю – сентябрю 2019 года)

Сибирский федеральный округ 127 097 94,3

Республика Алтай 2201 98,0

Республика Тыва 4787 104,0

Республика Хакасия 4003 94,7

Алтайский край 14958 92,5

Красноярский край 21849 94,8

Иркутская область 20413 95,4

Кемеровская область 16918 92,9

Новосибирская область 21460 94,4

Омская область 13106 91,4

Томская область 7402 93,9