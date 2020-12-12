Какой цвет любит бык

Сориентироваться в вопросе выбора наряда и декора помогут знания о характере самого животного Быка

Встреча Нового года – важный момент. Почти все люди любят этот яркий праздник, который несёт в себе надежду на лучшие изменения в жизни. По восточному календарю символом Нового 2021 года является сильное и почитающее семейные традиции животное – Белый Металлический Бык. По приметам, если угодить Белому Быку в новогоднюю ночь, то весь год будет удачливым.

Специалисты подсказывают, какие цвета лучше выбрать, чтоб они задобрили Белого металлического Быка.

Общие рекомендации в выборе цвета

Сориентироваться в вопросе выбора наряда и декора помогут знания о характере самого животного Быка. Бык не любит красный цвет. Это для него сильный раздражитель. Не подойдёт и яркий оранжевый.

Спокойный и уравновешенный Бык по своей натуре минималист и любит всё естественное, добротное и простое. Стихией 2021 года будет металл. Поэтому в фаворе будут все оттенки золотого, серебрянного, серого и белого цветов.

Металлический Бык – любитель природной красоты. Поэтому наряду с металлическими оттенками уместно будет декорировать своё жилище и выбирать одежду неяркого коричневого, зелёного, малахитового, изумрудного цвета. Допускается и чёрный классический цвет.

Идеальный белый цвет

Выбор наряда белого цвета несомненно придётся по вкусу Металлическому Быку при встрече 2021 года. Он символизирует чистоту и целомудренность, нежность и торжественность. Придать нарядность можно дополнительными блестящими аксессуарами в серебряном, золотистом, жемчужном, кремовом, бежевом цвете.

Полупрозрачность и лёгкость тканей придаст образу романтичности, женственности и элегантности.

Дымчато-серый цвет

Строгость, сдержанность, и в то же время элегантность будут преобладать во внешнем образе при наряде из серого цвета. Дымчатый оттенок добавит притягательности. Порадуют не только Металлического Быка, но и глаз спокойные сине-серые, стальные тона в одежде. Хорошо будут смотреться платья с металлическим блеском из струящейся мягкой ткани. В интерьере такие цвета создадут необходимый комфорт.

Предпочтения в украшениях следует отдать дорогим металлам белого оттенка.

Свежесть зелёного цвета

Порадуют хозяина года и оттенки зелёного цвета. Этот цвет символизирует природную свежесть и душевное благородство. Для привлечения удачи в новогоднюю ночь подойдут изумрудные, малахитовые, цвета морской волны, бирюзовые оттенки.

Важным принципом в выборе нарядов должна быть сдержанность. Слишком яркой, броской и кричащей одежды следует избегать. Но и металлического блеска должно быть вдоволь. Металлические оттенки бронзового, золотисто-розового, серебряного и платинового цветов должны присутствовать если не в одежде, то в убранстве праздничного помещения обязательно.

Источник: rsute.ru