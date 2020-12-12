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Парамонов день: что можно и что категорически нельзя делать 12 декабря 2020 года

11:39 12.12.2020 Фото: freeimg.com
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Согласно народным поверьям, человек, рожденный 12 декабря, в первую очередь, оценивает физические качества людей. От порчи и сглаза его защитит украшение с амазонитом. Камень также поможет решить проблемы, связанные с финансовыми делами.

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Что можно и нельзя делать 12 декабря 2020 года, согласно приметам и поверьям

По народному календарю, 12 ноября отмечается Парамонов день, который богат на приметы с поверьями. Им следовали еще во времена Киевской Руси. Особого внимания в праздник уделяли уборке крыши от снега. Для этого стоило использовать только веник или метлу, пишет http://rsute.ru

Поверья на 12 декабря помогут правильно спланировать день

Полагается, что Парамонов день энергетически плохой. Чтобы защититься от проделок нечисти, 12 декабря утром в доме стоит зажечь свечу, стать лицом к югу и провести ею в воздухе крест. Затем пройтись по комнате и в каждом углу повторить ритуал.

На Руси утром прадеды убирали крыши домов от снега. Для этого использовали либо веник, либо метлу. А вот от лопат отказывались. Поверье гласит, если лопатой снег убирать, то крыша скоро прохудится.

Интересно, что к венику крестьяне относились особо и присваивали ему магические способности. Запрещалось в одном доме пользоваться двумя вениками. Нельзя было держать его возле печи, чтобы еда не испортилась. А за самой печкой, по версии людей, жил добрый дух, что дружил с домовым. Согласно поверьям, он наблюдал за тем, что происходит в доме и следил, чтобы никто ничего не вынес из избы. Также дух защищал девушек — берег их красоту и непорочность.

На Парамона принято было сходить в баню и забить в нижнее бревно гвоздь с западной стороны. Делалось это для того, чтобы баню не испортили и люди не могли там подцепить недуг.

Кур 12 декабря стоит накормить гречихой, чтобы лучше неслись. А чтобы год был удачным — нужно взять что-то в долг. Это не обязательно должны быть деньги. Одолжить можно все что угодно — яйца, молоко, соль.

Приметы на 12 декабря помогут определить будущую погоду

Богат Парамонов день на приметы. Благодаря природным явлениям, прадеды на Руси 12 декабря могли с легкостью определить будущую погоду:

рассвет красный — декабрь будет ясным;
утром снег пошел — до 19 декабря обязательно метель будет;

снег падает крупными хлопьями — к потеплению;
снегопад 12 декабря сулит богатый урожай злаковых культур в следующем году;
заря багряная обозначает ясный, но ветряный день;
дым из трубы столбом стоит — скоро ударят морозы, расплывается — к потеплению;
яркие звезды на небе светят — к морозам, тусклые — быть оттепели;
дрова в печке трещат — ночью будет сильный мороз;
к Парамону много снега выпало — к хорошему урожаю.
Согласно народным поверьям, человек, рожденный 12 декабря, в первую очередь, оценивает физические качества людей. От порчи и сглаза его защитит украшение с амазонитом. Камень также поможет решить проблемы, связанные с финансовыми делами.

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