Ставить елку на Новый год по новым правилам: как изменились требования к главному новогоднему атрибуту

Дежурство, количество гостей, расстояние от стены, гирлянды и другое предусмотрено в документе, который вступает в действие с 1 января 2021 года.

С 2021 года изменятся требования к установке новогодних ёлок

Новогодняя ёлка не должна загораживать эвакуационные выходы, а расстояние веток от стен и потолков составит не меньше одного метра. Соответствующие правила противопожарного режима вступают в силу с 1 января 2021 года.

«Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — говорится в документе.

Согласно правилам, руководитель организации при проведении мероприятий, где будет более 50 человек, обязан осмотреть помещение перед началом мероприятия, организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях. Кроме того, документ предусматривает, что в комнатах без света мероприятия можно проводить только в светлое время суток.

Также в правилах указано, что на мероприятиях с большим числом людей можно использовать гирлянды и иллюминации только с соответствующими сертификатами соответствия. При обнаружении неисправности их следует немедленно отключить.