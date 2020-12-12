Свыше 1000 "подозреваемых" в коронавирусе выявили в Бердске на 12 декабря 2020

Среди них 78 детей. Число выздоровевших бердчан по-прежнему меньше количества зараженных коронавирусной инфекцией.

8 новых зараженных коронавирусом за сутки на 12 декабря выявили в Бердске

По данным оперативного штаба, на 12 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1031 жителя города. Из них 78 детей.

За последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 125 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже. Таким образом, "подозреваемыми" можно считать 1156 жителей Бердска.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 819 пациентов.

На субботу, 12 декабря, выявили 10 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 892 случая заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 33 человека. Прирост за предыдущую неделю составил 67 новых случаев, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".