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Свыше 1000 "подозреваемых" в коронавирусе выявили в Бердске на 12 декабря 2020

11:53 12.12.2020 Фото: Nso.ru
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Среди них 78 детей. Число выздоровевших бердчан по-прежнему меньше количества зараженных коронавирусной инфекцией.

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8 новых зараженных коронавирусом за сутки на 12 декабря выявили в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ключевые симптом коронавируса назвали ученыеСвыше 1000 "подозреваемых" в коронавирусе выявили в Бердске на 12 декабря 2020Ещё 824 новостей

По данным оперативного штаба, на 12 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1031 жителя города. Из них 78 детей.

За последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 125 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже. Таким образом, "подозреваемыми" можно считать 1156 жителей Бердска.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 819 пациентов.

На субботу, 12 декабря, выявили 10 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 892 случая заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 33 человека. Прирост за предыдущую неделю составил 67 новых случаев, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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От редакции

Кажется, что половина города болеет?

Аноним, 12 декабря 2020 12:27
Может пора уже закрыть тему "короновируса"? Новый год на носу, а вы всё народ "страшилками" кормите. Уже по центральным каналам открыто говорят смеются, что в стране больше нет никаких других болезней и проблем кроме как "короновируса"

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