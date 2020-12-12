С Днем вертолетчика искренние и теплые поздравления 12 декабря 2020 года

Управление вертолётом — это не просто романтика. Это высокий профессионализм, точность, внимательность и ответственность. В этот день принято проводить показательные выступления вертолётчиков, которые укрепляют авиационный дух, демонстрируют высокую технику и эстетику пилотирования.

В России День вертолётчика отмечают уже более 10 лет. Приходится он на вторую субботу декабря. Инициаторами проведения праздника стали авиаторы компании «Аэросоюз», которые 10 декабря 2002 года впервые предложили и организовали праздничные мероприятия, посвящённые своему клубу и вертолётной авиации в целом. Традицию одобрили представители авиационной власти и подхватили участники других лётных организаций. Теперь День вертолётчика празднуют любители неба всей страны.

Управление вертолётом — это не просто романтика

Вертолетчик, будь здоров,



Мы тебе желаемИ с твоим прекрасным днемДружно поздравляем,Будь внимателен всегдаВ жизни и в полетах,Пусть тоска и грусть уйдут,Будет больше взлетов!

Сегодня день твой отмечают,



Наш вертолетчик дорогой,Отважных небо уважает,И ты у нас как раз такой,

Тебя мы дружно поздравляем,

Пусть в небе чистым будет путь,

Ну а еще тебе желаем

Сегодня классно отдохнуть!

С Днём вертолётчика. Желаю с лёгкостью подниматься вверх, уверенно держать высоту, безупречно приземляться и с каждым взлётом чувствовать себя увереннее. Пусть твоя «птица» слушает твоё сердце, пусть каждый день дарит счастливый полёт.

Вертолетчики-ребята,

Поздравляю вас сейчас,

Я желаю, чтоб задор ваш

В сердце жарком не погас.

Лишь успешных вам полетов,

Пусть вас небо бережет,

Каждый новый день лишь счастье

И успехи вам несет.

Счастья в личном вам желаю,

Понимания в семье

Лишь вперед идти желаю,

Как и прежде, по судьбе.

Ты — летчик, только необычный,

Твоя машина — это вертолет,

Подъем, полеты — все это привычно,

И на земле, и в небе ты — пилот!

И я тебя сегодня поздравляю,

С днем вертолетчика — таким чудесным днем!

Благополучия, добра тебе желаю,

Скажу не прозой, золотым стихом:

Пусть никогда ни бури, ни невзгоды

Тебя не выбьют с нужной колеи,

Чтобы всегда и при любой погоде,

Летел без крыльев ты к своей любви!

Управление вертолётом — это не просто романтика

Пускай летит твой вертолет

Туда, куда укажешь ты!

Желаю двигаться вперед

И воплощать свои мечты!

Пускай тебя успехи ждут,

Желаю счастья и везения!

Ты, вертолетчик, очень крут,

Достоин ты лишь восхищения!

Неба синего простор,

Высота скалистых гор,

Там где не пройдет пехота,

То подвластно вертолету!

За штурвалом вертолетчик,

Бодр, уверен и силен!

И покой российских граждан

Смело охраняет он!

В этот праздник благородный

Вам желаем жить без бед!

И от нас от мирных граждан

Всем вертолетчикам привет!

Вертолетчик, поздравляю!

Пусть послушны будут небеса,

Пусть достаток процветает,

Происходят в жизни чудеса.

Пусть полеты наслажденье

Каждый раз несут тебе.

Пусть искрится вдохновенье

В сердце, в жизни и в душе.

В День вертолетчика я вам желаю

Чистого, светлого неба без края,

Чтобы поломок совсем не случалось,

И в выси солнышко вам улыбалось!

Чтобы семья ожидала бы дома,

Чтобы была вам удача знакома,

Ваш оптимизм чтоб вовек не кончался,

Силы, здоровья запас пополнялся!

Вертолетчик, поздравляю

С торжеством твоим тебя!

Безопасности, спокойствия желаю,

Чтоб прозрачны были небеса.

Пусть удача будет рядом

И хранит от всяческой беды.

Осеняет пусть незримым взглядом,

Чтоб любой достигнуть высоты.

Управление вертолётом — это не просто романтика

С Днем вертолетчиков скорее

Спешу поздравить я тебя.

Полеты будут пусть шустрее,

Побольше будет высота.

Желаю новых достижений,

Сбывались чтоб, конечно, и мечты.

Не будет в голове пускай сомнений,

А будет то, что хочешь ты.

Источник: pozdravok.ru