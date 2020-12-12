С Днем вертолетчика искренние и теплые поздравления 12 декабря 2020 года

В России День вертолётчика отмечают уже более 10 лет. Приходится он на вторую субботу декабря. Инициаторами проведения праздника стали авиаторы компании «Аэросоюз», которые 10 декабря 2002 года впервые предложили и организовали праздничные мероприятия, посвящённые своему клубу и вертолётной авиации в целом. Традицию одобрили представители авиационной власти и подхватили участники других лётных организаций. Теперь День вертолётчика празднуют любители неба всей страны.
Управление вертолётом — это не просто романтика. Это высокий профессионализм, точность, внимательность и ответственность. В этот день принято проводить показательные выступления вертолётчиков, которые укрепляют авиационный дух, демонстрируют высокую технику и эстетику пилотирования.
Вертолетчик, будь здоров,
И с твоим прекрасным днем
Дружно поздравляем,
Будь внимателен всегда
В жизни и в полетах,
Пусть тоска и грусть уйдут,
Будет больше взлетов!
Сегодня день твой отмечают,
Отважных небо уважает,
И ты у нас как раз такой,
Тебя мы дружно поздравляем,
Пусть в небе чистым будет путь,
Ну а еще тебе желаем
Сегодня классно отдохнуть!
С Днём вертолётчика. Желаю с лёгкостью подниматься вверх, уверенно держать высоту, безупречно приземляться и с каждым взлётом чувствовать себя увереннее. Пусть твоя «птица» слушает твоё сердце, пусть каждый день дарит счастливый полёт.
Вертолетчики-ребята,
Поздравляю вас сейчас,
Я желаю, чтоб задор ваш
В сердце жарком не погас.
Лишь успешных вам полетов,
Пусть вас небо бережет,
Каждый новый день лишь счастье
И успехи вам несет.
Счастья в личном вам желаю,
Понимания в семье
Лишь вперед идти желаю,
Как и прежде, по судьбе.
Ты — летчик, только необычный,
Твоя машина — это вертолет,
Подъем, полеты — все это привычно,
И на земле, и в небе ты — пилот!
И я тебя сегодня поздравляю,
С днем вертолетчика — таким чудесным днем!
Благополучия, добра тебе желаю,
Скажу не прозой, золотым стихом:
Пусть никогда ни бури, ни невзгоды
Тебя не выбьют с нужной колеи,
Чтобы всегда и при любой погоде,
Летел без крыльев ты к своей любви!
Пускай летит твой вертолет
Туда, куда укажешь ты!
Желаю двигаться вперед
И воплощать свои мечты!
Пускай тебя успехи ждут,
Желаю счастья и везения!
Ты, вертолетчик, очень крут,
Достоин ты лишь восхищения!
Неба синего простор,
Высота скалистых гор,
Там где не пройдет пехота,
То подвластно вертолету!
За штурвалом вертолетчик,
Бодр, уверен и силен!
И покой российских граждан
Смело охраняет он!
В этот праздник благородный
Вам желаем жить без бед!
И от нас от мирных граждан
Всем вертолетчикам привет!
Вертолетчик, поздравляю!
Пусть послушны будут небеса,
Пусть достаток процветает,
Происходят в жизни чудеса.
Пусть полеты наслажденье
Каждый раз несут тебе.
Пусть искрится вдохновенье
В сердце, в жизни и в душе.
В День вертолетчика я вам желаю
Чистого, светлого неба без края,
Чтобы поломок совсем не случалось,
И в выси солнышко вам улыбалось!
Чтобы семья ожидала бы дома,
Чтобы была вам удача знакома,
Ваш оптимизм чтоб вовек не кончался,
Силы, здоровья запас пополнялся!
Вертолетчик, поздравляю
С торжеством твоим тебя!
Безопасности, спокойствия желаю,
Чтоб прозрачны были небеса.
Пусть удача будет рядом
И хранит от всяческой беды.
Осеняет пусть незримым взглядом,
Чтоб любой достигнуть высоты.
С Днем вертолетчиков скорее
Спешу поздравить я тебя.
Полеты будут пусть шустрее,
Побольше будет высота.
Желаю новых достижений,
Сбывались чтоб, конечно, и мечты.
Не будет в голове пускай сомнений,
А будет то, что хочешь ты.
Источник: pozdravok.ru