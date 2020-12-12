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Убийство Немцова доработать поручил Путин

12:07 12.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Хотя президент заявил, что ему известны заказчики расстрела известного оппозиционного политика.

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Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

Расследование убийства политика Бориса Немцова «надо дорабатывать», считает президент РФ Владимир Путин.

«Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — сказал он на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, 10 декабря.

Стенограмма мероприятия опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Убийство Немцова
Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года за убийство политика по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не найден.

После развала СССР Немцов стал первым губернатором Нижегородской области (1991−1997). Работал в правительстве России в качестве министра топлива и энергетики (1997) и первого заместителя председателя правительства (1997−1998). Несколько раз избирался в российский парламент.

Немцов был сопредседателем оппозиционной «Республиканской партии России — Партии народной свободы» (с 2012 года), одним из создателей и лидеров движения «Солидарность», членом Координационного совета российской оппозиции.

С сентября 2013 года был депутатом Ярославской областной думы.

заказчик политик расследование убийство Владимир Путин Борис Немцов
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От редакции

Кто убил Немцова?

Аноним, 12 декабря 2020 12:19
Шооо!? Опять чеченская?
Поросёнок Пётр, 12 декабря 2020 12:51
С заказчиками всё мутно, исполнители найдены, а вот заказчики нет, ниточки уходят в Чечню, но никто ничего расследовать не собирается по понятным причинам, Чечня для российских следователей закрыта, правда в конце концов станет известна, как только чеченский падишах и его кремлёвский покровитель уйдут в историю.

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