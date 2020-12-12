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Заявление ПФР: Водителям-инвалидам срочно-срочно нужно оформить разрешение на бесплатную парковку на Госуслугах - срок до 31 декабря 2020

22:20 12.12.2020 Фото: Pixabay
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С 1 января 2021 года льготная парковка для инвалидов будет действовать на основании данных ФРИ.

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Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой

До 31 декабря 2020 года включительно гражданам, пользующимся автомобильным знаком “Инвалид”, необходимо оформить разрешение на бесплатную парковку для транспортного средства, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг, сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ.

Самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которого является Пенсионный фонд России. Соответствующие изменения, ставшие еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 2020 года. За этот период в базе данных Федерального реестра инвалидов было зарегистрировано 211 тыс. автомобилей.

С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Напомним, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.

Источник: ПФР

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От редакции

Вы пользуетесь парковкой для инвалидов?

Аноним, 13 декабря 2020 00:01
Очень познавательная статья. А можно поподробней про категории инвалидов? Первая,вторая,третья группа.

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