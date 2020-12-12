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Военные пенсии 2021: как проиндексировал пенсии военных пенсионеров президент Путин своим законом с 1 января 2021 года

12:34 12.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Скажем так - радости мало. Заморозка на нынешнем уровне размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий, будет продлена до 1 января 2022 года.

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1 октября 2021 года на 3,7% будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих

Подписан закон о военных пенсиях

Заморозка на нынешнем уровне размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий, будет продлена до 1 января 2022 года.

Так, до 2022 года приостанавливается действие нормы закона, предполагающей, что «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера». С 2015 года это увеличение неоднократно приостанавливалась. В 2019 году был принят аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2021 года. Вместо этого размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, сохраняется на прежнем уровне, то есть 73,68% его величины.

Однако это не значит, что повышения военных пенсий в будущем году не планируется. В федеральном бюджете предусмотрено, что 1 октября 2021 года на 3,7% будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих, что автоматически приведёт к увеличению военных пенсий.

Источник: Парламентская газета

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От редакции

Вы получаете военную пенсию?

Аноним, 12 декабря 2020 13:29
Да
Аноним, 12 декабря 2020 13:31
Да.

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