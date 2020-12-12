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Ключевые симптом коронавируса назвали ученые

12:20 12.12.2020 Фото: pixabay.com
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Исследователи отмечают, что симптомы у пациентов с легкой формой COVID-19 могут отличаться.

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Назван еще один ключевой симптом коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Группа исследователей из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, — миалгию. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.

Ученые проанализировали данные проведенного весной в Исландии скрининга населения на коронавирус. С 17 марта по 30 апреля удалось выявить 1564 случая заражения SARS-CoV-2, и у большинства пациентов (55%) отмечалась миалгия — болевые ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах.

Помимо миалгии, в числе наиболее распространенных симптомов были головная боль (51% пациентов) и кашель (49%). Лихорадка и затрудненное дыхание встречались заметно реже, чем ожидалось.

Ученые отмечают, что симптомы у пациентов с легкой формой COVID-19 могут отличаться. Самыми распространенными признаками заболевания у этой категории пациентов они называют головную боль, потерю обоняния и заложенность носа. При этом обонятельные симптомы наиболее распространены в молодых возрастных группах.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 69 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

SARS-CoV-2 коронавирус симптомы
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