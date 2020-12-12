Зимние каникулы 2020-2021: когда начнутся у школьников Москвы?

Высока вероятность объявления школьных каникул уже с 21 декабря 2020 года, то есть, на неделю раньше, чем было запланировано изначально.

Дистанционный формат требует от ученика высоких энергозатрат и вызывает огромный стресс, а потому отдых детям крайне необходим

Зимние каникулы в московских школах начнутся по ране составленному расписанию: в конце декабря 2020 года. Пока власти не планируют вносить изменения в график работы учебных заведений, даже из-за роста заболеваемости Ковидом в регионе.

Когда начнутся зимние каникулы в школах Москвы в декабре 2020 года

С 6 декабря 2020 года власти Москвы приняли решение оставить учащихся средних и старших классов на дистанционном обучении до конца четверти, то есть, до 30 декабря. Но закончится «домашний» режим немного раньше. Согласно рекомендациям Министерства просвещения, зимние каникулы в школах России должны начаться с понедельника, 28 декабря.

Ранее в Москве отменили дополнительные осенние каникулы в школах, работающих по триместровой системе. Объяснили отмену тем, что в октябре 2020 года столичные ученики просидели на отдыхе дольше положенного, а значит им необходимо догонять учебную программу. При этом власти не отрицают, что зимние каникулы, несмотря на учебные планы, школы имеют право начать раньше, чем рекомендует Министерство.

Высока вероятность объявления школьных каникул уже с 21 декабря 2020 года, то есть, на неделю раньше, чем было запланировано изначально. Причиной может стать рост заболеваемости Ковидом в регионах: учащиеся младших классов посещают занятия даже в особо опасных условиях, и объявление зимнего отдыха обезопасит детей от возможных рисков.

Для учащихся средних и старших классов, которые с октября 2020 года школы вовсе не посещают, объявление каникул раньше срока также является настоящей поблажкой. Дистанционный формат требует от ученика высоких энергозатрат и вызывает огромный стресс, а потому отдых детям крайне необходим.

Сколько продлятся зимние каникулы в московских школах в 2020-2021 учебном году

По рекомендациям Министерства просвещения, длительность зимних каникул в школах составляет две недели — закончиться они должны 10 января 2021 года, как и новогодние каникулы у работающих россиян. Ограничения в Москве для пенсионеров, студентов и частично для бизнеса действуют на неделю дольше, до 15 января, что может означать вероятность продления длительности школьных каникул в столице.

Пока конкретных решений на данный счет власти не принимали. Зависеть ситуация будет от уровня заболеваемости и общей эпидемиологической обстановки в регионе. Несмотря на массу ограничений и запретов, Москва остается популярным среди российских туристов маршрутом на новогодние праздники. Наплыв туристов может усугубить ситуацию с заболеваемостью, а значит и дальнейшие действия власти предугадать довольно затруднительно.

Как будут работать школы в Москве после зимних каникул, в январе 2021 года

Будет ли продлено дистанционное обучение для учащихся средних и старших классов в Москве после зимних каникул, в мэрии столицы пока не уточняют. Власти утверждают, что своеобразная изоляция части учеников позволила снизить заболеваемость коронавирусом в возрастной группе от 7 до 16 лет, то есть, у детей школьного возраста. Это значит, что принятые ограничения показывают свою эффективность.

Предварительно дистанционный формат продлен для московских школьников только до конца декабря 2020 года. Но решение о его продлении может быть принято уже после зимних каникул. И зависеть оно будет от эпидемиологической ситуации в регионе.

После зимних каникул не выйти на занятия могут и учащиеся младших классов, хотя в мэрии до последнего оттягивают момент полного закрытия школ на карантин. Причиной общего перевода на дистанционный режим может стать эпидемия гриппа, которая обещает усугубить пандемию коронавируса уже с начала 2021 года.

Источник: 1rre.ru