После укуса собаки умерла от бешенства 8-летняя девочка

Девочка из Волгограда заразилась бешенством после укуса собаки, которую ранее приютили ее родители. Впоследствии ребенок скончался, об этом сообщили местные врачи 30 ноября 2020 года. Также особое внимание в настоящее время уделено и медицинскому персоналу, который контактировал с зараженным в результате укуса ребенком. Отмечается, что данный случай стал единственным за последние 7 лет в регионе.
История семьи, где укус собаки привел к смерти девочки
В Палассовском районе Волгоградской области произошел резонансный случай с ребенком, которого укусила собака. Как выяснилось позже, животное было заражено бешенством, что во время укуса и передалось 8-летней девочки. Как известно, заражение распространяется посредством слюны.
Сообщается, что ранее семья решила приютить пса, который некоторое время проживал вблизи их частного подворья. В скором времени собака стала жить уже непосредственно в доме вместе с девочкой и ее родителями. В один момент животное накинулось на несовершеннолетнюю, оставив при этом укус.
Закончился данный инцидент тем, что врачи совместно с рядом прочих профильных специалистов, в том числе и с кафедры Волгоградского медицинского университета, установили точный диагноз – бешенство.
«Восьмилетняя девочка с диагнозом «бешенство» умерла в реанимации. Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года», — сообщили вскоре в Облздраве.
Отмечается, что на протяжении недели, а именно столько времени девочка проходила курс лечения, ее состояние здоровья не улучшалось. Она 7 дней находилась в тяжелом состоянии.
Почему врачам не удалось спасти ребенка после укуса бешеной собаки
Несовершеннолетняя после случившегося долгое время чувствовала себя хорошо. В связи с этим родители не спешили обращаться в медицинские учреждения. Также известно, что спустя некоторое время само животное умерло, а родители просто похоронили его и не стали сообщать об инциденте в специализированные службы.
Только 24 ноября ребенок почувствовал недомогание, после чего родителями было принято решение все е обратиться к врачам. Девочку в экстренном порядке госпитализировали в Волгоградскую инфекционную больницу. Как известно, к тому моменту у пострадавшей уже частично проявлялись симптомы заболевания. Однако, как оказалось, для полноценного лечения было уже поздно.
В настоящее время медики, которые ранее контактировали с ребенком, также вакцинированы. Помимо этого, за ними ведется тщательное наблюдение, чтобы избежать возможных непредвиденных последствий. Что же касается состояния здоровья родителей девочки, которая скончалась в результате укуса собаки, то об этом на данный момент пока ничего не сообщается.
Источник: 1rre.ru