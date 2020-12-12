После укуса собаки умерла от бешенства 8-летняя девочка

Спустя некоторое время после случившегося само животное умерло, а родители просто похоронили его и не стали сообщать об инциденте в специализированные службы.

Девочка после укуса долгое время чувствовала себя хорошо

Девочка из Волгограда заразилась бешенством после укуса собаки, которую ранее приютили ее родители. Впоследствии ребенок скончался, об этом сообщили местные врачи 30 ноября 2020 года. Также особое внимание в настоящее время уделено и медицинскому персоналу, который контактировал с зараженным в результате укуса ребенком. Отмечается, что данный случай стал единственным за последние 7 лет в регионе.

История семьи, где укус собаки привел к смерти девочки

В Палассовском районе Волгоградской области произошел резонансный случай с ребенком, которого укусила собака. Как выяснилось позже, животное было заражено бешенством, что во время укуса и передалось 8-летней девочки. Как известно, заражение распространяется посредством слюны.

Сообщается, что ранее семья решила приютить пса, который некоторое время проживал вблизи их частного подворья. В скором времени собака стала жить уже непосредственно в доме вместе с девочкой и ее родителями. В один момент животное накинулось на несовершеннолетнюю, оставив при этом укус.

Закончился данный инцидент тем, что врачи совместно с рядом прочих профильных специалистов, в том числе и с кафедры Волгоградского медицинского университета, установили точный диагноз – бешенство.

«Восьмилетняя девочка с диагнозом «бешенство» умерла в реанимации. Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года», — сообщили вскоре в Облздраве.

Отмечается, что на протяжении недели, а именно столько времени девочка проходила курс лечения, ее состояние здоровья не улучшалось. Она 7 дней находилась в тяжелом состоянии.

Почему врачам не удалось спасти ребенка после укуса бешеной собаки

Несовершеннолетняя после случившегося долгое время чувствовала себя хорошо. В связи с этим родители не спешили обращаться в медицинские учреждения. Также известно, что спустя некоторое время само животное умерло, а родители просто похоронили его и не стали сообщать об инциденте в специализированные службы.

Только 24 ноября ребенок почувствовал недомогание, после чего родителями было принято решение все е обратиться к врачам. Девочку в экстренном порядке госпитализировали в Волгоградскую инфекционную больницу. Как известно, к тому моменту у пострадавшей уже частично проявлялись симптомы заболевания. Однако, как оказалось, для полноценного лечения было уже поздно.

В настоящее время медики, которые ранее контактировали с ребенком, также вакцинированы. Помимо этого, за ними ведется тщательное наблюдение, чтобы избежать возможных непредвиденных последствий. Что же касается состояния здоровья родителей девочки, которая скончалась в результате укуса собаки, то об этом на данный момент пока ничего не сообщается.

Источник: 1rre.ru