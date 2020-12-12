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Ищут свидетелей наезда на пьяного пешехода под Бердском 9 декабря

12:53 12.12.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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ДТП произошло вечером 9 декабря на автодороге между деревней Бердь и Агролесом. Кто-то видел шатающегося по дороге человека?

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Сбили пешехода на трассе под Бердском

-Очень прошу отозваться возможных свидетелей ДТП! - с такой просьбой обратились на страницу "Курьер. Среда. Бердск" во ВКонтакте.

9 декабря между 19:00 и 20:30 на автодороге между деревней Бердь и поселком Агролес произошло ДТП с участием пешехода.

-Ошибкой было не взять номера телефонов у проезжающих водителей, которые видели этого пешехода незадолго до ДТП шатающимся по дороге. В медучреждении у него установили состояние алкогольного опьянения. К сожалению, наезда избежать не удалось. Всех, кто проезжал в указанное время, просьба позвонить или написать по номерам: +7 (923) 121-90-21, +7 (952) 944-37-39, + 7 (923) 180-33-73.

Любая информация очевидцев может помочь. Заранее спасибо! - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в официальных источниках МВД информации об этом дорожно-транспортном происшествии нет.

ДТП наезд пешеход просьба
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