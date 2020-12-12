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Будут или нет начислены путинские выплаты в 2021 году семьям с детьми

21:56 12.12.2020 Фото: pxhere
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Поддержкой для семей с детьми, назначенной по указу президента Владимира Путина, стали 10 тысяч на ребенка в июне и июле 2020 года. Оформить выплату можно было до 1 октября 2020 года.

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Осенью 2020 года заболеваемость в России также выросла до критических размеров, но локдаун объявлен не был
Сюжет: Все пособия Путина
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Будут или нет начислены путинские выплаты в 2021 году семьям с детьмиВыплата 10 000 в декабре 2020: какие виды пособий и какие категории семей с детьми получат деньгиЕщё 378 новостей

«Путинскими» выплатами в России прозвали специальные пособия, назначенные жителям в качестве финансовой поддержки во время пандемии коронавируса. В 2021 году пандемия, по прогнозам, будет продолжаться, из-за чего россияне требуют от власти новых решений о выделении помощи семьям с детьми, малоимущим и пенсионерам.

Почему не начисляются «путинские» выплаты осенью 2020 года

Поддержкой для семей с детьми, назначенной по указу президента Владимира Путина, стали 10 тысяч на ребенка в июне и июле 2020 года. Оформить выплату можно было до 1 октября 2020 года, но пособие считалось единовременным, то есть регулярно подобные начисления производиться не будут.

Россияне ждали от власти щедрости к 1 сентября, но дополнительные пособия назначены не были. И причиной представители власти назвали окончание строгого карантина, ведь родителям никто и ничто не мешает зарабатывать средства при отсутствии определенных ограничений в регионах.

Осенью 2020 года заболеваемость в России также выросла до критических размеров, но локдаун объявлен не был, и, соответственно, граждан вновь оставили без дополнительной поддержки. Детские пособия сохранились только для детей от 3 до 7 лет, но карантинными их считать нельзя, так как выплачивать их начали в январе 2020 года, то есть до начала пандемии.

Будут ли «путинские» выплаты на детей к Новому году

Депутаты партии «Справедливая Россия», а также общественные деятели предлагают правительству выплатить россиянам единовременные пособия к Новому году. По 10 тысяч рублей получить могут семьи с детьми, пенсионеры и малообеспеченные граждане. Законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Будет ли поддержана инициатива либо же она останется без внимания представителей власти, остается только предполагать. В Сети жители страны создали петицию с просьбой возобновить «путинские» выплаты зимой 2020 года на фоне второй волны пандемии, но пока никаких решений по данному поводу в правительстве не принимали.

В Пенсионном фонде еще не готовятся начислять пособия к Новому году. Исключение составляет лишь региональная поддержка отдельных категорий граждан. По новым правилам, о всех выплатах, положенных от государства, жители страны с 1 декабря 2020 года могут узнавать в специальных оповещениях на портале Госуслуги.

Какие «путинские» выплаты можно получить в 2021 году

Выплата в размере 10 тысяч рублей пока остается лишь мечтой для российских семей с детьми. Волевого решения от президента ждут уже в декабре 2020 года. Вероятнее всего, оглашено оно будет 17 декабря, во время Большой пресс-конференции Владимира Путина.

Эксперты советуют зря не надеяться на дополнительные пособия, так как выплачивать их стали только из-за введения карантина в регионах страны. Вторая волна пандемии коронавируса карантин за собой не повлекла, а значит, и в помощи от государства граждане не нуждаются.

С 1 января 2021 года заканчивается срок действия последних карантинных поблажек — повышенных выплат безработным гражданам и пособий в размере 3 тысяч рублей на детей тем, кто оказался в статусе безработного во время пандемии.

Единственным пособием, которое также называют «путинским» из-за того, что назначено оно было по указу президента, остается выплата на детей от 3 до 7 лет. Получать ее могут малоимущие семьи. Размер составляет половину суммы прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2021 году сумму предлагают увеличить до размера МРОТ, но решение на данный счет пока не было принято.

Источник: 1rre.ru

10000 выплаты единовременная помощь путинские выплаты семьи с детьми
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