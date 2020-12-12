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Пересмотреть дело "Нового величия" поручил Путин: "Нет никакого желания хватать и не пущать"

13:03 12.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава государства отметил, что важно оградить россиян от экстремизма. По версии следствия, участники организации намеревались захватить власть в России путем государственного переворота.

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Путин считает, что дело "Нового величия" можно "посмотреть еще раз"

Президент РФ Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" можно "посмотреть еще раз", но важно оградить россиян от экстремизма. Такое мнение он высказал на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), стенограмма которой опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее. Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз", - сказал Путин, комментируя дело "Нового величия".

При этом президент подчеркнул, что, насколько ему известно, все судебные инстанции были пройдены, суд признал фигурантов дела виновными. "Вы знаете, нет никакого желания, абсолютно, поверьте мне, никакого желания хватать и не пущать, как я уже говорил. Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода. Вот о чем речь. Вот мы от чего должны защитить наших людей", - заявил глава государства.

В начале августа Люблинский районный суд Москвы признал всех обвиняемых по делу "Нового величия" виновными по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") и приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на 5 лет и с ограничением свободы на 2 года. Адвокаты обжаловали приговор. Свою жалобу подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки.

По версии следствия, участники организации намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

осужден переворот провокация экстремизм Владимир Путин Новое величие
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От редакции

Оправдания не будет?

Поросёнок Пётр, 12 декабря 2020 13:17
Дело конечно с одной стороны смешное, а с другой страшное...
Группа подростков по версии следствия намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Абсурднее истории не придумать, а что есть на самом деле?
Провокатор из ФСБ собирает через интернет радикальных молодых людей, придумывает организацию и даже какой-то устав, а потом всех сдаёт, глядите, экстремистов поймали!!!!
Всё это напоминает страшные времена 30-ых годов прошлого века, когда НКВД по всей стране фальсифицировало уголовные дела и подводило людей под расстрелы, история печально повторяется.....толи ещё будет....осталось смертную казнь вернуть.

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