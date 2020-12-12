Можно ли получить налоговый вычет за взносы в частный пенсионный фонд

В России вычет могут получить все налоговые резиденты, которые платят в казну 13% из общей суммы доходов. Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база человека.

Оформить налоговый вычет гражданин может и в том случае, если работодатель переводил средства в Пенсионный фонд по личному письменному поручению сотрудника

В Федеральной налоговой службе РФ рассказали, может ли гражданин получить налоговый вычет за взносы в частный пенсионный фонд. Налоговый вычет по расходам на пенсионное обеспечение в России является социальным. Порядок его предоставления описан в пункте №4 статьи №219 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговый вычет для негосударственных пенсионных фондов

Согласно статье №219 Налогового кодекса России, граждане имеют право на социальный налоговый вычет по расходам на пенсионное обеспечение. Касается это как государственных, так и частных пенсионных фондов. Также получить налоговый вычет можно в том случае, если гражданин добровольно застраховал жизнь на срок не менее 5 лет.

Максимальная сумма в год, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на частное пенсионное обеспечение, — 120 тыс. рублей.

Для того чтобы оформить вычет, необходимо:

в конце года заполнить декларацию по бланку 3-НДФЛ;

получить справку от работодателя о налогах по форме 2-НДФЛ;

сделать копию договора с частным пенсионным фондом;

подготовить чеки или квитанции, которые подтверждают расходы налогоплательщика на частное пенсионное обеспечение;

предоставить все документы в местный налоговый орган.

При этом иметь нужно и оригинальные документы, чтобы сотрудники налоговой службы могли сверить их с копиями. Если взносы в пенсионный фонд осуществляет не гражданин, а работодатель, то получить налоговый вычет сотрудник может, обратившись к руководству с письменным заявлением.

Можно ли получить вычет на накопительную пенсию

Отдельный пункт №5 в статье №219 Налогового кодекса РФ посвящен вычету за взносы на накопительную часть пенсии. Вправе оформить налоговый вычет тот гражданин, который самостоятельно перечислял средства на накопительную часть трудовой пенсии. Если это делал работодатель самостоятельно, получить вычет он не сможет.

Максимальная сумма в год для получения налогового вычета по расходам на накопительную пенсию — 120 тыс. рублей. В случае с данным вычетом, подать декларацию на его получение можно в любое время года.

Оформить налоговый вычет гражданин может и в том случае, если работодатель переводил средства в Пенсионный фонд по личному письменному поручению сотрудника. Тогда в налоговый орган нужно принести справку от руководства, в которой это подтверждается. Дополнительно работодатель должен оформить декларацию по форме 2-НДФЛ.

Согласно статье №88 НК Российской Федерации, налоговый орган имеет право рассматривать заявление в течение 3 месяцев. У гражданина есть право потребовать вычет в течение 3 лет после окончания налогового периода, в который были осуществлены взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Что такое налоговый вычет

В России вычет могут получить все налоговые резиденты, которые платят в казну 13% из общей суммы доходов. Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база человека.

К примеру, в год гражданин платит 13% в качестве налога за доход в размере 1 млн рублей. В таком случае сумма налога составит 130 тыс. рублей. Если он оформит вычет в размере 100 тыс. рублей, налогооблагаемая база уменьшается до 900 тыс. Тогда сумма налога составит 117 тыс. рублей вместо 130 тыс. рублей.

Есть несколько видов налоговых вычетов:

социальные;

стандартные;

инвестиционные;

имущественные и др.

Также есть специальный налоговый вычет. Получают их налоговые резиденты, которые занимаются операциями с ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Источник: 1rre.ru