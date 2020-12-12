Кто умер от коронавируса за сутки на 12 декабря в Новосибирской области? Число новых зараженных не падает

За все врем пандемии в регионе зарегистрировано 24 798 случаев COVID-19, 20 521 человек выписан с выздоровлением, умерли 826 пациентов.

Ещё 169 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 12 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 24798 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 1490 детей. 20521 человек выписан с выздоровлением (+224 за сутки).

Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 57 лет, 71 год и женщины в возрасте 30 лет, 65 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 826 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 180 человек. На ИВЛ — 42 пациента.

Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2512.

В больницы районов области госпитализированы 1375 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 993120 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4934 жителя региона, 75794 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за все время пандемии в Бердске зарегистрировано 892 случая коронавирусной инфекции. Плюс 10 за последние сутки.