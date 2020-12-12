Пришел в суд в костюме ку-клус-клановца и получил штраф креативный оппозиционер

Илья Коробков, постоянно конфликтующий с органами власти, облачился в белые одежды во время разбирательства по протоколу об отсутствии у него маски в магазине.

Решил подойти к вопросу креативно: надел простыню и пошёл разбираться

В Псковской области мужчина пришёл в суд в костюме ку-клукс-клановца.

Илья Коробков живёт в городке Невель. И постоянно конфликтует с органами власти — любит оспаривать штрафы, паясничать и снимать всё это на камеру. Недавно вот получил вызов в суд, потому что ходил в магазин без маски.

Решил подойти к вопросу креативно: надел простыню и пошёл разбираться. Мужчина говорит, что выступает против вайт-супримаси, насилия и дискриминации. А это лишь способ показать, что маску купить не очень легко (вот он и закрыл лицо костюмом). Протестный образ расово правильному привидению не помог — Илья Викторович получил 3 000 рублей штрафа, передает Mash.