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Пришел в суд в костюме ку-клус-клановца и получил штраф креативный оппозиционер

14:24 12.12.2020 Фото: masksoftheworld.com
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Илья Коробков, постоянно конфликтующий с органами власти, облачился в белые одежды во время разбирательства по протоколу об отсутствии у него маски в магазине.

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Решил подойти к вопросу креативно: надел простыню и пошёл разбираться

В Псковской области мужчина пришёл в суд в костюме ку-клукс-клановца.

Илья Коробков живёт в городке Невель. И постоянно конфликтует с органами власти — любит оспаривать штрафы, паясничать и снимать всё это на камеру. Недавно вот получил вызов в суд, потому что ходил в магазин без маски.

Решил подойти к вопросу креативно: надел простыню и пошёл разбираться. Мужчина говорит, что выступает против вайт-супримаси, насилия и дискриминации. А это лишь способ показать, что маску купить не очень легко (вот он и закрыл лицо костюмом). Протестный образ расово правильному привидению не помог — Илья Викторович получил 3 000 рублей штрафа, передает Mash.

костюм креатив оппозиционер штрафы Илья Коробков
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От редакции

Некоторые люди любят эпатировать?

Аноним, 12 декабря 2020 14:47
НВР:
это креатив?..ее величества королева британии и шотландии глава британского содружества
елизавета вторая .назначила лордом человека с титулом барон сибири..от креативчик.

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