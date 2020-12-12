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Охота на безмасочников. Как улов?

14:37 12.12.2020 Фото: Вы надеваете маску в общественном транспорте?
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Большинство пассажиров находятся в общественном транспорте в масках. Но все равно попадаются отдельные граждане, не желающие использовать средства индивидуальной защиты.

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В новосибирских трамваях поймали двоих безмасочников: на граждан составлены административные протоколы

Министерство транспорта и дорожного хозяйство региона 11 декабря провело контрольное мероприятие на остановке общественного транспорта «Вокзал Новосибирск-Западный». В ходе рейда был проверен наземный пассажирский транспорт, в том числе шесть трамваев, проведено 28 профилактических бесед, на двоих пассажиров без средств индивидуальной защиты составлены административные протоколы.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин, по количеству рейдовых мероприятий, проведенных с начала введения масочного режима, счёт пошёл на тысячи, и уже сейчас ощущается результат.

Большинство пассажиров находятся в общественном транспорте в масках. Но всё равно попадаются отдельные пассажиры, не желающие использовать средства индивидуальной защиты. С такими людьми приходится проводить воспитательные беседы либо выписывать на них административные материалы.

«Сейчас работа минтранса региона направлена на пассажиров, не правильно носящих маски, у которых средство индивидуальной защиты на лице есть, но оно не закрывает органы дыхания. Как правильно носить маску прописано в различных рекомендациях Роспотребнадзора, но также должен быть здравый смысл и желание человека заботиться о своем здоровье и самочувствии окружающих людей. Когда граждане соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, тогда риск заражения коронавирусной инфекцией составляет 1-1,5%», – отметил Вячеслав Невежин.

В ходе контрольно-рейдового мероприятия 11 декабря был проверен наземный пассажирский транспорт, в том числе шесть трамваев, проведено 28 профилактических бесед, на двоих пассажиров составлены административные протоколы. Всего за неделю состоялось 89 рейдовых мероприятий. На 19 лиц составлены административные протоколы. Во всех мероприятиях по полномочиям принимали участие сотрудники полиции, ГИБДД, МУГАДН, Роспотребнадзора.

безмасочник коронавирус пассажирский транспорт риск заражения Вячеслав Невежин
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