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Скончался известный сексолог Лев Щеглов. Он заразился коронавирусом

14:45 12.12.2020 Фото: facebook.com
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С начала 1990-х Щеглов занимался популяризацией сексуального просвещения на радио и телевидении, принимал участие в программах «Адамово яблоко», «Откровенно об интимном» и «Спросите у доктора Щеглова» и других.

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В Петербурге умер известный сексолог Лев Щеглов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался известный сексолог Лев Щеглов. Он заразился коронавирусомКто умер от коронавируса за сутки на 12 декабря в Новосибирской области? Число новых зараженных не падаетЕщё 586 новостей

В Петербурге умер известный сексолог и психотерапевт Лев Щеглов. Ему было 74 года. О смерти доктора медицинских наук сообщил телеведущий Алексей Лушников.

Щеглов заразился коронавирусом в конце ноября и был госпитализирован в больницу имени Соколова. Он приходил в себя, еще в эти выходные общался. Думали, что он выходит из кризиса. Однако затем состояние Щеглова ухудшилось. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лев Щеглов родился 28 августа 1946 года в Ленинграде. Он был советским и российским сексологом, психотерапевтом, ректором Института психологии и сексологии в Петербурге и одним из руководителей Национального института сексологии, а также общественным деятелем. С начала 1990-х Щеглов занимался популяризацией сексуального просвещения на радио и телевидении, принимал участие в программах «Адамово яблоко», «Откровенно об интимном» и «Спросите у доктора Щеглова» и других.

коронавирус сексолог телеведущий умер Лев Щеглов
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