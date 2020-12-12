Скончался известный сексолог Лев Щеглов. Он заразился коронавирусом

С начала 1990-х Щеглов занимался популяризацией сексуального просвещения на радио и телевидении, принимал участие в программах «Адамово яблоко», «Откровенно об интимном» и «Спросите у доктора Щеглова» и других.

В Петербурге умер известный сексолог Лев Щеглов

В Петербурге умер известный сексолог и психотерапевт Лев Щеглов. Ему было 74 года. О смерти доктора медицинских наук сообщил телеведущий Алексей Лушников.

Щеглов заразился коронавирусом в конце ноября и был госпитализирован в больницу имени Соколова. Он приходил в себя, еще в эти выходные общался. Думали, что он выходит из кризиса. Однако затем состояние Щеглова ухудшилось. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лев Щеглов родился 28 августа 1946 года в Ленинграде. Он был советским и российским сексологом, психотерапевтом, ректором Института психологии и сексологии в Петербурге и одним из руководителей Национального института сексологии, а также общественным деятелем. С начала 1990-х Щеглов занимался популяризацией сексуального просвещения на радио и телевидении, принимал участие в программах «Адамово яблоко», «Откровенно об интимном» и «Спросите у доктора Щеглова» и других.