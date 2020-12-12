Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 12 декабря в России, подсчитал оперштаб

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 2 625 848 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.

Коронавирус не думает отступать

В России за сутки выявлено 28 137 новых случаев коронавируса, умерло 560 человек, выздоровели 26 118 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания 12 декабря.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 137 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5182 (18,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост заболевших произошел в Москве (6622), Санкт-Петербурге (3776), Московской области (1393).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса, зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.