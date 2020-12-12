Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 12 декабря в России, подсчитал оперштаб

В России за сутки выявлено 28 137 новых случаев коронавируса, умерло 560 человек, выздоровели 26 118 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания 12 декабря.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 137 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5182 (18,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Наибольший прирост заболевших произошел в Москве (6622), Санкт-Петербурге (3776), Московской области (1393).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса, зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.
«У нас в год заболевает гриппом где-то от 600 миллионов до 900 миллионов [человек] на планете, и умирает от 280 до 600 тысяч человек. Но мы такую бурную реакцию [как на пандемию коронавируса] не даем», — отметил Онищенко.
Он подчеркнул, что приведенная им статистика по гриппу ведется в крупных странах, в которых проживает около 60 процентов населения планеты. Статистика по коронавирусу, приведенная на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса, затрагивает все страны мира...
...Онищенко также напомнил о пандемии свиного гриппа A/H1N1 в 2009 году. «Он [свиной грипп] действительно гораздо быстрее распространился, чем этот наш с вами горячо любимый коронавирус. Но тогда этим гриппом заболел 1 миллион 600 тысяч человек во всем мире, а умерло 280 тысяч», — сказал врач.
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И это, кстати, Онищенко говорил о РЕАЛЬНО больных, а нынешняя статистика учитывает всех, в т.ч. и у кого нет никаких симптомов в больше 50% случаев.