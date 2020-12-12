Упал с обрыва на камни и повредил спину мужчина на берегу Обского моря в Бердске. Спасатели эвакуировали пострадавшего

Происшествие случилось в парке отдыха «На камнях». На том участке бердской территории высокие берега — порядка 20 метров. Поднять наверх без помощи спасателей не получилось.

Бердские спасатели эвакуировали упавшего с обрыва мужчину

Днем 11 декабря в парке «На камнях» в Бердске произошло происшествие. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на камни упал человек. Он сорвался с обрыва — с 10-метровой высоты.

В том месте Обского моря берега высокие, а территория пляжа на некоторых участках уложена глыбами, специально привезенными для этой цели.

Полицейские, прибывшие по тревожному звонку, вероятно, одного из друзей пострадавшего, вызвали скорую помощь и спасателей на подмогу. Факт выезд в парк «На камнях» подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» 12 декабря в Бердском поисково-спасательном отряде.

- Поступило сообщение в 15.30: требуется эвакуация мужчины с Новосибирского водохранилища, так как он упал с обрыва и повредил спину, сам идти не может, - рассказал дежурный ПСО.

Спасатели оперативно справились с задачей и доставили пострадавшего до машины скорой помощи. Однако, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», спасенный отказался от медицинской помощи. А звонивший товарищ, с которого полицейские хотели взять объяснение, сбежал в лес. Он только объяснил по телефону, что сам не смог поднять наверх свалившегося на камни друга.

Бердский парк «На камнях» круглый год принимает посетителей, предоставляя домики для ночлега и площадки для приготовления шашлыков. Туда нередко заезжают на отдых большими компаниями. Для спуска к пляжу сделана лестница.

Подробности — в ближайшее время.

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