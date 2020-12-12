Мусорную концессию заморозили до выхода из "юридического тупика", заявил глава Новосибирской области

По словам губернатора, в документ необходимо внести ряд изменений, в частности, поменять локацию размещения мусорных полигонов. Но в случае расторжения концессионного соглашения регион должен будет выплатить 300 млн рублей.

Останется замороженной мусорная концессия в Новосибирской области, сказал губернатор Травников

Мусорная концессия заморожена, пока не будет найден выход из юридического тупика, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе ежегодной пресс-конференции. По словам губернатора, в документ необходимо внести ряд изменений, в частности, поменять локацию размещения мусорных полигонов, и в тоже время необходимо избежать санкций к бюджету Новосибирской области. В случае расторжения концессионного соглашения регион должен будет выплатить 300 млн рублей.

Так же он подтвердил и то, что на участке близ села Раздольное полигона не будет. На данный момент рассматривается несколько новых участков для второго полигона, из них выберут оптимальный. Отдельный акцент Андрей Травников сделал на том, что реализация концессии возможна только на основании предложений, которые были сформированы рабочей группой в 2018 году.

На сегодняшний день скорректированы параметры концессии: срок реализации сокращен с 40 лет до 25, а объем инвестиций - с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей.

Напомним, летом 2016 года Новосибирская область заключила концессионное соглашение с ООО «Экология Новосибирск» об организации системы обращения с ТКО сроком на 40 лет. Согласно документу «Экология Новосибирск» должна была построить у сел Раздольное и Верх-Тула два мусорных полигона мощностью 297,2 тыс. тонн отходов в год каждый и два мусороперерабатывающих комплекса по 400 тыс. тонн. При вложениях в 6,5 млрд рублей концессионер должен был получить гарантированную выручку более 100 млрд рублей. В случае недополучения прибыли разница должна была быть компенсирована из областного бюджета.

Финансовые условия и место размещения одного из полигонов у села Раздольное вызвали протесты общественников и местных жителей. В результате, действие соглашения было заморожено. В ходе дальнейшего обсуждения проекта специальной рабочей группой в апреле 2018 года появился проект новых условий концессии. Однако региональному правительству и «Экологии Новосибирск» до сих пор не удалось преодолеть разногласия, связанные с условиями концессии.