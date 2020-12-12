12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

При каком условии вы не получите пенсию после 31 декабря 2020. Срочное заявление ПФР

17:36 12.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Пенсионные накопления будут выплачены, когда гражданин достигнет определенного возраста – 55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно, а для «досрочников» и раньше (при возникновении права на страховую пенсию).

% name% title
Пенсионерам нужно поторопиться

Приближается конец года, и новосибирцам необходимо успеть принять определенные решения и подать необходимые заявления.

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю выборе формы ведения трудовой книжки (в электронном или бумажном виде). Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года. Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Переход на карту "МИР"

С нового года все социальные выплаты, в том числе пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «МИР». Оформлением новых карт занимаются кредитные организации (банки). При этом, если при замене предыдущей карты на карту «МИР» счет изменился, то необходимо указать новые реквизиты, подав соответствующее заявление в ПФР.

Заявление о доставке пенсии с новыми реквизитами получатели пенсии могут подать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России либо портале госуслуг. Получатели ежемесячных выплат из средств МСК могут сообщить об этом в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием. Номер счета при наличии карты "МИР" можно посмотреть в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или в офисе банка.

Программа софинасирования

У участников Программы софинансирования пенсий осталось меньше месяца для того, чтобы внести дополнительные взносы в счет своей будущей пенсии. В этом случае государство удвоит их весной будущего года. Речь идет о гражданах, которые вступили в Программу софинансирования в 2011 году. В 2021 году государство последний раз удвоит их взносы, так как согласно Закону софинансирование взносов производится в течение 10 лет с момента первого платежа. Напомним, что софинансированию в двойном размере подлежат взносы от 2-х до 12 тысяч рублей за год.

ВНИМАНИЕ! Если будет уплачена сумма меньше 2-х тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

Пенсионные накопления будут выплачены, когда гражданин достигнет определенного возраста – 55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно, а для «досрочников» и раньше (при возникновении права на страховую пенсию).

банк ежемесячные выплаты накопления пенсии трудовая книжка ПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пенсионерам усложняют жизнь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые правила установления первичной инвалидности вводят в России
19:00 12-12-2020
Новые правила установления первичной инвалидности вводят в России
Прогнозы Ванги: Какие важные предсказания сделала Ванга перед смертью
18:30 12-12-2020
Прогнозы Ванги: Какие важные предсказания сделала Ванга перед смертью
По видео избиения 13-летней школьницы сверстницей СК начал проверку
18:20 12-12-2020
По видео избиения 13-летней школьницы сверстницей СК начал проверку
Плюет Россия на детей войны 1
18:03 12-12-2020
Плюет Россия на детей войны
Какой цвет любит бык
17:50 12-12-2020
Какой цвет любит бык
Дачную амнистию снова продлили: на какой срок и для чего
17:48 12-12-2020
Дачную амнистию снова продлили: на какой срок и для чего
При каком условии вы не получите пенсию после 31 декабря 2020. Срочное заявление ПФР
17:36 12-12-2020
При каком условии вы не получите пенсию после 31 декабря 2020. Срочное заявление ПФР
Это невероятно! Огромный зеленый метеор пронесся над морем, подобно падающей Луне
17:20 12-12-2020
Это невероятно! Огромный зеленый метеор пронесся над морем, подобно падающей Луне
Мусорную концессию заморозили до выхода из "юридического тупика", заявил глава Новосибирской области
17:12 12-12-2020
Мусорную концессию заморозили до выхода из
Умер Валентин Гафт. Народному артисту было 85 1
16:36 12-12-2020
Умер Валентин Гафт. Народному артисту было 85