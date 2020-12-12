При каком условии вы не получите пенсию после 31 декабря 2020. Срочное заявление ПФР

Пенсионные накопления будут выплачены, когда гражданин достигнет определенного возраста – 55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно, а для «досрочников» и раньше (при возникновении права на страховую пенсию).

Пенсионерам нужно поторопиться

Приближается конец года, и новосибирцам необходимо успеть принять определенные решения и подать необходимые заявления.

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю выборе формы ведения трудовой книжки (в электронном или бумажном виде). Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года. Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Переход на карту "МИР"

С нового года все социальные выплаты, в том числе пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «МИР». Оформлением новых карт занимаются кредитные организации (банки). При этом, если при замене предыдущей карты на карту «МИР» счет изменился, то необходимо указать новые реквизиты, подав соответствующее заявление в ПФР.

Заявление о доставке пенсии с новыми реквизитами получатели пенсии могут подать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России либо портале госуслуг. Получатели ежемесячных выплат из средств МСК могут сообщить об этом в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием. Номер счета при наличии карты "МИР" можно посмотреть в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или в офисе банка.

Программа софинасирования

У участников Программы софинансирования пенсий осталось меньше месяца для того, чтобы внести дополнительные взносы в счет своей будущей пенсии. В этом случае государство удвоит их весной будущего года. Речь идет о гражданах, которые вступили в Программу софинансирования в 2011 году. В 2021 году государство последний раз удвоит их взносы, так как согласно Закону софинансирование взносов производится в течение 10 лет с момента первого платежа. Напомним, что софинансированию в двойном размере подлежат взносы от 2-х до 12 тысяч рублей за год.

ВНИМАНИЕ! Если будет уплачена сумма меньше 2-х тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

Пенсионные накопления будут выплачены, когда гражданин достигнет определенного возраста – 55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно, а для «досрочников» и раньше (при возникновении права на страховую пенсию).