Дачную амнистию снова продлили: на какой срок и для чего

По мнению законодателей, в установленные новые временные рамки зарегистрировать по упрощенной процедуре объекты недвижимости смогут все, кто это до сих пор не сделал.

Дачную амнистию продлят не на год или два, а на пять лет

Сроки действующих законодательных норм по упрощённой процедуре оформления прав на загородную недвижимость истекают в марте 2021 года. Но так как не все граждане успели воспользоваться «дачной амнистией», её продлили ещё на пять лет. Соответствующий документ подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Почему продлили амнистию?

С инициативой продлить дачную амнистию выступила группа депутатов и сенаторов, в числе которых — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает "Парламентская газета".

Ранее Крашенинников отметил, что людям, которые не успели воспользоваться амнистией до 1 марта 2021 года, пришлось бы оформлять свои права на недвижимость только в судебном порядке, иначе она окажется вне закона. При этом нужно было бы доказывать, что не нарушены строительные нормы, а дом или дача не является самовольной постройкой.

«Амнистия должна быть продлена не на один или два года, а на пять лет, для этого есть все основания», — сказал Павел Крашенинников в ходе рассмотрения закона на пленарном заседании Госдумы. Он напомнил, что с 1 сентября 2006 года, когда появился первый документ о дачной амнистии, в упрощённом порядке оформлено 14 млн объектов. Из них около 1 млн зарегистрировано после очередного продления амнистии в 2019 году.

Как воспользоваться льготой?

Дачная амнистия распространяется на индивидуальные жилые дома, домики для сезонного использования, гаражи, бани и хозяйственные постройки на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

При этом дом должен соответствовать параметрам, определённым Градостроительным кодексом. В частности, высота строения не может превышать 20 метров, и в нём не должно быть более трёх надземных этажей.

Чтобы оформить права на собственность, владельцу следует обратиться в МФЦ и заполнить декларацию об объекте недвижимого имущества в двух экземплярах, бланк которой можно скачать заранее. В документе указываются персональные данные хозяина дома, адрес постоянного проживания, а также местонахождение недвижимости, кадастровый номер земельного участка, площадь дома, этажность, год строительства. Необходимо указать наличие отопления, водопровода, электричества.

К декларации прилагается копия паспорта заявителя и технический план земельного участка. Чтобы составить такой план, собственнику нужно пригласить на участок кадастрового инженера. Он произведёт необходимые замеры всех объектов, подлежащих регистрации, запишет данные на диск, который собственник позже передаст в МФЦ. Если ранее право на земельный участок не было зарегистрировано, необходимо также представить правоустанавливающие документы на землю.

Затем все эти документы МФЦ направит в Росреестр, где проведут процедуру оформления на имя собственника дома, гаража и других строений, расположенных на участке. Обычно регистрация занимает от 10 до 30 дней. Также потребуется оплатить государственную пошлину за оформление по амнистии. Она составляет 350 рублей за каждый объект.

Председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам Олег Валенчук ранее сказал, что садоводы очень ждали принятия этого закона. «Считаю, что до 2026 года все желающие успеют воспользоваться дачной амнистией, это хороший запас времени, чтобы завершить процесс оформления недвижимости», — отметил депутат.