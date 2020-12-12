Плюет Россия на детей войны

Пусть они скорей сдыхают и, очевидно, мы так и сделаем, в конце концов.

В рубрику "Сообщи свою новость" нависал Владимир Васильевич Васин:

- Забыла Россия о детях войны. Плюет она на этих детей со всех дырок. Пусть они скорей сдыхают и, очевидно, мы так и сделаем, в конце концов.