В рубрику "Сообщи свою новость" нависал Владимир Васильевич Васин:
- Забыла Россия о детях войны. Плюет она на этих детей со всех дырок. Пусть они скорей сдыхают и, очевидно, мы так и сделаем, в конце концов.
Плюет Россия на детей войны
Пусть они скорей сдыхают и, очевидно, мы так и сделаем, в конце концов.
В рубрику "Сообщи свою новость" нависал Владимир Васильевич Васин:
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От редакции
Всех не упомнишь?
Аноним, 12 декабря 2020 18:10
Так мы и так все умрем Вроде как всегда выплачивали пособия Сейчас почти всем детям войны больше 80 лет Повышенная пенсия Многие и такого не имеют
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