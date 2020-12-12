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Народные новости

Плюет Россия на детей войны

18:03 12.12.2020
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Пусть они скорей сдыхают и, очевидно, мы так и сделаем, в конце концов.

В рубрику "Сообщи свою новость" нависал Владимир Васильевич Васин:
- Забыла Россия о детях войны. Плюет она на этих детей со всех дырок. Пусть они скорей сдыхают и, очевидно, мы так и сделаем, в конце концов.

войны на детей
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От редакции

Всех не упомнишь?

Аноним, 12 декабря 2020 18:10
Так мы и так все умрем Вроде как всегда выплачивали пособия Сейчас почти всем детям войны больше 80 лет Повышенная пенсия Многие и такого не имеют

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