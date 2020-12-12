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По видео избиения 13-летней школьницы сверстницей СК начал проверку

18:20 12.12.2020 Фото: Скриншот
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В драке участвовали две девочки, находившие вокруг подростки, насмехались и не пытались помочь пострадавшей. Сообщается, что даже когда она упала на снег, подростки продолжали "смеяться и пинать".

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По данным местных СМИ, девочку избила ее сверстница, другие подростки снимали происходящее на видео

Следователи проводят проверку по факту размещенного в социальных сетях видео избиения девочки-подростка ее сверстницей в городе Киреевске Тульской области. Запись сделана находившимися на месте происшествия подростками. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о том, что 9 декабря 2020 года в Киреевске Тульской области девочку-подростка избила ее сверстница. Находящиеся на месте подростки снимали происходящее на видео. Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, в драке участвовали две 13-летние школьницы, находившие вокруг подростки, насмехались и не пытались помочь пострадавшей девочке. Сообщается, что даже когда она упала на снег, подростки продолжали "смеяться и пинать".

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе следственного управления СК.

доследственная проверка драка смех школьницы
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