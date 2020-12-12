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Найден способ, уничтожающий коронавирус за секунды

22:44 12.12.2020 Фото: pixabay
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Лабораторные исследования группы американских ученых показали, что зубные пасты с цинком или фторидом олова, а также жидкости для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) эффективно нейтрализуют коронавирус SARS-CoV-2 за считанные мгновения.

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Результаты показали, что зубная паста с указанными веществами нейтрализует 99,9 процента патогенных частиц после двух минут контакта

Лабораторные исследования группы американских ученых показали, что зубные пасты с цинком или фторидом олова, а также жидкости для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) эффективно нейтрализуют коронавирус SARS-CoV-2 за считанные мгновения. Результаты работы описывает издание The British Dental Journal, кратко они представлены в Dental Tribune.

Стоматологи оценили эффективность средств по уходу за полостью рта в снижении числа вирусных частиц в ходе эксперимента с участием 260 человек с подтвержденным COVID-19. Уменьшение вирусной нагрузки в ротовой полости оказывает влияние на возможность передачи вируса. Результаты показали, что зубная паста с указанными веществами нейтрализует 99,9 процента патогенных частиц после двух минут контакта. Ополаскиватели были эффективны уже через 30 секунд.

- Учитывая, что слюна может содержать такое же количество вируса, как в носу и горле, частицы SARS-CoV-2, исходящие изо рта, способствуют передаче заболевания, особенно у людей с бессимптомным COVID-19, которые не кашляют. Это говорит о том, что уменьшение количества вирусов во рту может помочь предотвратить передачу вируса в период действия средств для ухода за полостью рта, - заявил один из авторов исследования, профессор Дэвид Алланд из Медицинской школы Рутгерса Нью-Джерси.

Стоит отметить, что данное исследование финансировалось крупной компанией по производству средств для гигиены ротовой полости.

Между тем другая группа исследователей изучила действие на SARS-CoV-2 антисептических ополаскивателей на основе повидон-йода in vitro. Продукт в определенной пропорции тестировали с разным временем контакта: 15, 30 и 60 секунд. Во всех случаях средство оказалось эффективным, чем дольше длилось полоскание, тем больше вирусных частиц было уничтожено. По словам ученых, жидкости для полоскания могут рекомендоваться в качестве дополнительной меры для снижения риска перекрестного заражения.

зубная паста коронавирус
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