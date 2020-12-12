«Кожемякинский монстр»: как 35-летний Владимир Захарёнок на своем дне рождения изнасиловал и убил 18-летнюю Ирину Трофимову

Захарёнок больше десяти лет держит в страхе жителей Кожемяк. Если верить жителям, это не первый подобный эпизод. За последние несколько лет он изнасиловал в деревне семь женщин.

Ирину на праздник души и тела привела ее сестра Катя

Молодой насильник, который зверски убил 18-летнюю девушку, долгое время держал в страхе жителей деревни Кожемяки Брянской области. Когда Ирина Трофимова кричала от боли, никто из местных не пришел на помощь. Все спрятались по домам, слушали жуткие крики и ждали, чем все закончится.

Татьяна до сих пор не может простить себе, что в тот воскресный вечер отпустила дочь на 35-летие к Владимиру Захарёнку, которого теперь называют кожемякинским монстром.

Эти пьяные деревенские посиделки начались прозаично. Хозяин дома — нигде не работающий торговец автозапчастями Захарёнок — на свой юбилей пригласил лучших друзей — тех, кто, как правило, за бутылку помогал ему по хозяйству. Ирину на праздник души и тела привела ее сестра Катя. Позже Катя со своим ухажером отправилась домой, а Ирина решила остаться. В какой-то момент она зашла в гараж, чтобы погромче включить музыку и оттуда уже не вышла: Захарёнок отправился следом, напал на нее, всю ночь пытал и насиловал жертву, а под утро выбросил на улицу.

Мать на мотоблоке забрала ее домой, а скорую вызвала только спустя два часа. У видавших вида врачей во время операции от ужаса шевелились волосы: в пьяном угаре Захарёнок строительным пистолетом вбил в Ирину несколько гвоздей, вкрутил в нее болты и гайки и добил трубой, которую потом врачи извлекли из тела девушки.

Оказалось, что Захарёнок больше десяти лет держит в страхе жителей Кожемяк. Если верить жителям, это не первый подобный эпизод. За последние несколько лет он изнасиловал в деревне семь женщин. На Захарёнка жители давно указывали местному участковому. А ведь полицейский Алексей Самолин — гордость Брянщины, победитель всероссийского конкурса «Народный участковый» в чине подполковника. Сейчас на время расследования он отстранен от должности.

Сестра погибшей пару лет назад тоже стала жертвой Захарёнка.

Екатерина Хренкова, сестра погибшей Ирины Трофимовой: «Взял колбасу, такой кусок тонкой колбасы был, и начал тыкать туда, в одно место, издеваться, у меня кровь пошла».

Под угрозой расправы она забрала заявление. Но тогда почему продолжала общение с садистом? В деревне говорят, что Захарёнок помогал многодетной семье продуктами. А в гибели дочери виновата ее мать, которую уже не раз лишали родительских прав.

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Источник: НТВ