Горячие блюда на новый 2021 год: подборка лучших рецептов - пальчики оближешь, а главное - просто и быстро

Помимо закусок праздничный стол не может обойтись без вкусных и оригинальных горячих блюд. Поэтому держите простые и легкие блюда на Новый год 2021 из мяса, рыбы и овощей.

Меню на Новый год обязательно должно включать в себя мясо, рыбу и вкусные, но простые гарниры

Все еще не знаете, что приготовить на Новый год? Мы предлагаем лучшие идеи, как накрыть праздничный стол. Подборка вкусных новогодних блюд и их рецепты — смотрите уже в нашем материале. Готовьте с удовольствием!

Помимо закусок праздничный стол не может обойтись без вкусных и оригинальных горячих блюд. Поэтому держите простые и легкие блюда на Новый год 2021 из мяса, рыбы и овощей. Вы узнаете, как их правильно приготовить, а также оригинально подать и презентовать.

Следующий год — год Белого Металлического Быка, поэтому на новогоднем столе должны быть угощения, которые он любит: сыр, орешки, фрукты, овощи.

Меню на Новый год обязательно должно включать в себя мясо, рыбу и вкусные, но простые гарниры.

Утка в духовке

Утка в духовке

Для приготовления этого традиционного новогоднего блюда вам понадобится:

утка.

300 грамм очищенных каштанов.

4 штуки луковиц.

100 грамм копченого бекона.

1 зеленое яблоко.

Для маринада:

1 ст.л. майонеза.

1 ст.л. горчицы.

2 с.л. молотого имбиря.

2 ч.л. молотой корицы.

2 ч.л. сушеного чеснока.

2 ст.л. жидкого меда.

1 ст.л. кунжутного масла.



2 ст.л. яблочного уксуса.

Пошаговое приготовление:

В первую очередь приготовьте маринад для утки. Для этого возьмите кунжутное масло, горчицу, майонез, яблочный уксус и перемешайте. Добавьте другие специи по вкусу и снова смешайте массу.

Встречаем Новый год дома: подборка лучших рецептов - фото №3

Теперь обмажьте утку маринадом, оберните ее пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 8-10 часов.

Для приготовления начинки вам понадобятся очищенные каштаны. Если они не очищены — сделайте на них небольшие надрезы и запекайте в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов. После этого с каштанов можно будет легко снять скорлупу.

Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сковородке. Также порубите лук и добавьте его в сковороду к бекону.

То же самое повторите с очищенными каштанами. Последним добавьте в сковороду мелко нарезанное яблоко.



Нафаршируйте утку уже готовой начинкой. Сшейте брюшко, чтобы его содержимое не выпало в процессе запекания. Далее уложите птицу в рукав и выпекайте ее в течение часа при температуре 200 градусов. После этого разрежьте рукав и допекайте утку еще час при температуре 170 градусов. Не забывайте поливать ее жиром.

Говядина в тесте

Говядина в тесте

Рецепт этого блюда также простой и легкий.

Для его приготовления вам понадобятся:

500 грамм вырезки говядины.

200 грамм грибов.

2-3 зубчика чеснока.

1 репчатый лук.



100 грамм твердого сыра.1 щепотка тимьяна.1 щепотка черного перца.20 грамм сливочного масла.2 листа слоеного бездрожжевого теста.1 ст.л. кунжута.1 яйцо.

Приготовление:

Для начала нарежьте грибы и положите в разогретую сковородку. То же самое повторите с луком и чесноком и обжарьте их до золотистости. Добавьте соли, посыпьте тимьяном, поперчите.

Цельный кусок мяса надрежьте так, чтобы разложить его книжкой. Если у вас ломтики говядины, положите их так, чтобы сформировать цельный пласт.

Часть обжаренных грибов положите на говядину. Заверните мясо в рулет и перевяжите кулинарной нитью. Далее обжарьте рулет на сковороде без масла, осушите его.

Встречаем Новый год дома: подборка лучших рецептов - фото №6

В оставшиеся грибы натрите сыр. Готовую массу уложите на лист слоеного теста, ближе к одному краю. Наверх положите рулет. Заверните его в тесто.

Возьмите еще один слой теста и украсьте рулет, чтобы он имел праздничный вид. Смажьте его яйцом.

Выпекайте блюдо в духовке при температуре 200 градусов до готовности теста.

В праздничном меню обязательно должна быть вкусная и полезная рыбка.

Рыбный стейк в медово-горчичном соусе

Рыбный стейк в медово-горчичном соусе

Для этого рецепта вам понадобятся:

стейки красной рыбы – семги или лосося.

2 ст.л. горчицы.

1 ст.л. меда.

3 зубчика чеснока

1 ст.л. лимонного сока.

соль.



черный молотый перец.

Пошаговое приготовление:

Сделайте маринад, который должен состоять из меда, горчицы и лимонного сок. Перемешайте эту смесь и в нее же выдавите чеснок. Добавьте черный перец и соль.

Хорошенько обмажьте рыбу маринадом и оставьте на 30 минут.

Застелите фольгой противень и выложите туда стейки. Запекайте 25-30 минут в духовке при температуре 180 градусов.

Рыбу можно украсить веточками зелени, а к ней подать жареный картофель или салат.

Шашлыки из рыбы

Шашлыки из рыбы

Рыбный шашлык в имбирном маринаде - рецепт шашлыка из рыбы

Ваш стол могут украсить очень вкусные рыбные шашлыки, для приготовления которых понадобятся следующие ингредиенты:

500 грамм филе трески, очищенного от кожи и костей и нарезанного небольшими кубиками;

225 грамм нарезанного кубиками отварного картофеля.

Для маринада:

2,5 см измельченного корня имбиря.

цедра и сок 1 лимона.

1 ч.л. куркумы.

2 дольки чеснока.



2 сушеных перца чили.свежая мята.4 ст.л. домашнего йогурта.

Пошаговый способ приготовления:

Все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, взбейте в кухонном комбайне. Добавьте йогурт.

Теперь приступите к нанизыванию кусочек рыбы и картофеля на деревянные шпажки.

Полейте их маринадом и запекайте на гриле по 2 минуты с каждой стороны. В качестве альтернативы грилю может быть обычная сковорода.

Картофель "Дюшес"

Картофель "Дюшес"

Откажитесь в этом году от банального картофельного пюре и приготовьте эту вкусную и оригинальную картошку.

Вам понадобится:

700 грамм картофеля.

50 грамм сливочного масла.

3 яйца.

40-50 грамм твердого сыра.

1 ч.л. сушеного чеснока.

мускатный орех.



перец.соль.

Как приготовить это блюдо:

Отварите картофель в подсоленной воде и разомните в пюре. Добавьте сливочное масло, перец, мускатный орех.

Добавьте два желтка и одно целое яйцо, тщательно размешайте. Наличие сушеного чеснока и своих любимых специй также создаст пикантность вкусу.

Это картофельное тесто вложите в кондитерский мешок с насадкой и сделайте розочки на противне с фольгой, смазанной сливочным маслом. Посыпьте розочки натертым сыром.

Запекайте картофель в течение 15-20 минут при температуре 200 градусов. Блюдо подают к столу теплым.

А для того, чтобы ваш стол выглядел празднично и необычно — подумайте, как украсить ваше блюдо.

Источник: hochu.ua