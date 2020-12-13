Горячие блюда на новый 2021 год: подборка лучших рецептов - пальчики оближешь, а главное - просто и быстро

Все еще не знаете, что приготовить на Новый год? Мы предлагаем лучшие идеи, как накрыть праздничный стол. Подборка вкусных новогодних блюд и их рецепты — смотрите уже в нашем материале. Готовьте с удовольствием!
Помимо закусок праздничный стол не может обойтись без вкусных и оригинальных горячих блюд. Поэтому держите простые и легкие блюда на Новый год 2021 из мяса, рыбы и овощей. Вы узнаете, как их правильно приготовить, а также оригинально подать и презентовать.
Следующий год — год Белого Металлического Быка, поэтому на новогоднем столе должны быть угощения, которые он любит: сыр, орешки, фрукты, овощи.
Меню на Новый год обязательно должно включать в себя мясо, рыбу и вкусные, но простые гарниры.
Утка в духовке
Для приготовления этого традиционного новогоднего блюда вам понадобится:
утка.
300 грамм очищенных каштанов.
4 штуки луковиц.
100 грамм копченого бекона.
1 зеленое яблоко.
Для маринада:
1 ст.л. майонеза.
1 ст.л. горчицы.
2 с.л. молотого имбиря.
2 ч.л. молотой корицы.
2 ч.л. сушеного чеснока.
2 ст.л. жидкого меда.
1 ст.л. кунжутного масла.
Пошаговое приготовление:
В первую очередь приготовьте маринад для утки. Для этого возьмите кунжутное масло, горчицу, майонез, яблочный уксус и перемешайте. Добавьте другие специи по вкусу и снова смешайте массу.
Встречаем Новый год дома: подборка лучших рецептов - фото №3
Теперь обмажьте утку маринадом, оберните ее пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 8-10 часов.
Для приготовления начинки вам понадобятся очищенные каштаны. Если они не очищены — сделайте на них небольшие надрезы и запекайте в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов. После этого с каштанов можно будет легко снять скорлупу.
Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сковородке. Также порубите лук и добавьте его в сковороду к бекону.
То же самое повторите с очищенными каштанами. Последним добавьте в сковороду мелко нарезанное яблоко.
Говядина в тесте
Рецепт этого блюда также простой и легкий.
Для его приготовления вам понадобятся:
500 грамм вырезки говядины.
200 грамм грибов.
2-3 зубчика чеснока.
1 репчатый лук.
1 щепотка тимьяна.
1 щепотка черного перца.
20 грамм сливочного масла.
2 листа слоеного бездрожжевого теста.
1 ст.л. кунжута.
1 яйцо.
Приготовление:
Для начала нарежьте грибы и положите в разогретую сковородку. То же самое повторите с луком и чесноком и обжарьте их до золотистости. Добавьте соли, посыпьте тимьяном, поперчите.
Цельный кусок мяса надрежьте так, чтобы разложить его книжкой. Если у вас ломтики говядины, положите их так, чтобы сформировать цельный пласт.
Часть обжаренных грибов положите на говядину. Заверните мясо в рулет и перевяжите кулинарной нитью. Далее обжарьте рулет на сковороде без масла, осушите его.
Встречаем Новый год дома: подборка лучших рецептов - фото №6
В оставшиеся грибы натрите сыр. Готовую массу уложите на лист слоеного теста, ближе к одному краю. Наверх положите рулет. Заверните его в тесто.
Возьмите еще один слой теста и украсьте рулет, чтобы он имел праздничный вид. Смажьте его яйцом.
Выпекайте блюдо в духовке при температуре 200 градусов до готовности теста.
В праздничном меню обязательно должна быть вкусная и полезная рыбка.
Рыбный стейк в медово-горчичном соусе
Для этого рецепта вам понадобятся:
стейки красной рыбы – семги или лосося.
2 ст.л. горчицы.
1 ст.л. меда.
3 зубчика чеснока
1 ст.л. лимонного сока.
соль.
Пошаговое приготовление:
Сделайте маринад, который должен состоять из меда, горчицы и лимонного сок. Перемешайте эту смесь и в нее же выдавите чеснок. Добавьте черный перец и соль.
Хорошенько обмажьте рыбу маринадом и оставьте на 30 минут.
Застелите фольгой противень и выложите туда стейки. Запекайте 25-30 минут в духовке при температуре 180 градусов.
Рыбу можно украсить веточками зелени, а к ней подать жареный картофель или салат.
Шашлыки из рыбы
Рыбный шашлык в имбирном маринаде - рецепт шашлыка из рыбы
Ваш стол могут украсить очень вкусные рыбные шашлыки, для приготовления которых понадобятся следующие ингредиенты:
500 грамм филе трески, очищенного от кожи и костей и нарезанного небольшими кубиками;
225 грамм нарезанного кубиками отварного картофеля.
Для маринада:
2,5 см измельченного корня имбиря.
цедра и сок 1 лимона.
1 ч.л. куркумы.
2 дольки чеснока.
свежая мята.
4 ст.л. домашнего йогурта.
Пошаговый способ приготовления:
Все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, взбейте в кухонном комбайне. Добавьте йогурт.
Теперь приступите к нанизыванию кусочек рыбы и картофеля на деревянные шпажки.
Полейте их маринадом и запекайте на гриле по 2 минуты с каждой стороны. В качестве альтернативы грилю может быть обычная сковорода.
Картофель "Дюшес"
Откажитесь в этом году от банального картофельного пюре и приготовьте эту вкусную и оригинальную картошку.
Вам понадобится:
700 грамм картофеля.
50 грамм сливочного масла.
3 яйца.
40-50 грамм твердого сыра.
1 ч.л. сушеного чеснока.
мускатный орех.
соль.
Как приготовить это блюдо:
Отварите картофель в подсоленной воде и разомните в пюре. Добавьте сливочное масло, перец, мускатный орех.
Добавьте два желтка и одно целое яйцо, тщательно размешайте. Наличие сушеного чеснока и своих любимых специй также создаст пикантность вкусу.
Это картофельное тесто вложите в кондитерский мешок с насадкой и сделайте розочки на противне с фольгой, смазанной сливочным маслом. Посыпьте розочки натертым сыром.
Запекайте картофель в течение 15-20 минут при температуре 200 градусов. Блюдо подают к столу теплым.
А для того, чтобы ваш стол выглядел празднично и необычно — подумайте, как украсить ваше блюдо.
Источник: hochu.ua