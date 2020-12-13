Прогнозы- 2021: какие катастрофы и катаклизмы предсказали на новый год

На 2021 год предсказывают всемирный потоп, засуху и голод. Что еще?

Согласно предсказаниям американского футуролога, в 2021 году Землю ожидает всемирный потоп

Согласно предсказаниям американского футуролога, в 2021 году Землю ожидает всемирный потоп. Из-за глобального потепления произойдет таяние ледников, а уровень моря начнет подыматься, это может привести к тому, что многие регионы окажутся под водой.

Что произойдет с Землей в 2021 году

Прямиком за пандемией коронавируса следуют лесные пожары, всемирный потоп и неурожайный год. Все эти катаклизмы приведут к голоду и серьезным проблемам.

Согласно заявлению ученых, мировой океан нагрет как никогда, а в Америке и Европе будет набирать обороты сильная засуха. В бедных странах начнется гуманитарный кризис. Богатым странам грозят сильные наводнения, плохой урожай и сезон ураганов.

Мир всегда справлялся с любыми катаклизмами, но сейчас все силы и ресурсы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Наблюдается дефицит свободных рук, а в государственной казне нет лишних средств.

Сейчас многие фермеры и бизнесмены терпят убытки из-за карантина. Если же во время коронавируса произойдет смерч или сильный град во время жатвы, то ситуация может и вовсе выйти из-под контроля, что в свою очередь приведет к неблагоприятным последствиям.

В сложившейся ситуации ждать помощи от соседей не получится, поскольку коронавирус затронул все страны, он не щадит никого. Сейчас каждый борется сам за себя, причем проблема не ограничивается деньгами.

Карантин не отменил глобальное потепление

Если в стране, которая потерпит засуху, потоп или ураган, имеются деньги на ликвидацию последствий, то приобрести необходимые товары и доставить их будет очень сложно. Все дело в том, что транспорт и мировая торговля скованы коронавирусом. Самолеты не будут летать, а сухогрузы долго еще будут томиться на рейде.

Власти многих стран настолько напуганы эпидемией, что ввели запрет на ввоз продовольствия и лекарственных средств. Даже самые щедрые и богатые страны закрывают свои границы и не дают денег на общее дело.

Коронавирус кардинальным образом изменил жизнь всех людей на планете, и он не сможет остановить глобальное потепление, которое произойдет из-за частых природных катаклизмов.

В марте 2020 года планета нагрелась до рекордной температуры, и это невзирая на карантин, из-за которого перестала работать промышленность и торговля.

«Загрязнение воздуха уменьшилось ввиду сокращения экономической активности, однако углекислый газ не улетучивается в одночасье, — говорит профессор Даниэла Шмидт из Бристольского университета. — Результаты потепления вроде повышенного уровня моря будут ощущаться веками. Пандемия лишь ограничила наши возможности смягчать последствия изменения климата».

Чем теплее становится океан, тем мощнее оказываются образовывающиеся в нем ураганы. В свою очередь, повышение температуры воздуха приведет к засушливому лету и масштабным пожарам.

Предсказание ученых о всемирном потопе

Ученые из Австралии отметили, что из-за активных приливов, штормов и сильных волн наблюдается подъем уровня воды в Мировом океане. Если человечество своевременно не предпримет никаких мер, то большая часть суши может оказаться под водой. Затопленными окажутся около 50% прибрежных районов.

С каждым годом увеличивается разрушительная сила наводнений и приливов, а также других катаклизмов. Под большой угрозой оказываются районы, которые расположены на высоте 10 метров над уровнем моря. При самом худшем сценарии, от наводнений пострадают около 287 миллионов человек, это составляет 4% от общего населения планеты.

Если измерять катастрофу в денежном эквиваленте, то она нанесет ущерб в размере 14 триллионов долларов, а это 20% от мирового валового внутреннего продукта.

Ученые смогли определить, какие территории могут оказаться под водой. В США под водой окажутся территории штатов Северная Каролина, Мэриленд и Вирджиния, в Азии – некоторые регионы Китая, Бангладеша, Индии, в Океании – северная часть Австралии.

Источник: rsute.ru