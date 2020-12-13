Как болеют коронавирусом военные в армии, доложил Шойгу

"Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25 процентов ниже, чем по стране", — отметил министр обороны.

Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в армии

Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил, пишет РИА Новости.

"Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25 процентов ниже, чем по стране", — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в армии контролируется: с апреля число лабораторий для выявления инфекции в структурах Минобороны и войсках увеличили в восемь раз. Это позволяет проводить до шести тысяч исследований в сутки.

Кроме того, в конце ноября в Вооруженных силах началась массовая вакцинация от коронавируса. Всего, по словам Шойгу, планируют привить более 400 тысяч военных. Министерство уже получило 14,5 тысячи доз вакцины "Спутник-V": их распределили между военными округами, Северным флотом и центральным аппаратом ведомства. До конца года армии поставят еще 100 тысяч доз препарата.

По последним данным, всего в России с начала эпидемии выявили два с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом, из них почти два миллиона выздоровели, 44 тысячи человек умерли. Темпы прироста заболевших составляют один процент.