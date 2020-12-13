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Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года

23:30 13.12.2020 Фото: pixabay.com
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Многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в этом году. Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов.

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Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года

Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в среду.
"Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона", - сказал он.

Он отметил также, что многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в этом году. "Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими", - считает Игнатьев.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.

Источник: ТАСС

граница туризм турист
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