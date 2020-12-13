Макияж на новый год 2021: оригинальный лучший новогодний макияж на 31 декабря

Цветовая палитра должна быть в рамках песочно-коричневой палитры, идеально подойдут персиковые оттенки.

Макияж на новый год 2021 позволит реализовать это желание с помощью ярких красок и изысканных акцентов

Новый год – пора чудес. И каждой женщине хочется выглядеть также блистательно и чудесно, как и новогодняя елка. Макияж на новый год 2021 позволит реализовать это желание с помощью ярких красок и изысканных акцентов.

А они в этом году позволяют смело фантазировать.

Конечно, выбрать образ для новогоднего вечера порой бывает очень сложно. Хочется совместить и красоту, и женственность, и оригинальность, и модные акценты.

В этой статье попробуем разобраться, какой выбрать макияж на новый год 2021 и как создать сказочный образ для сказочного праздника.

Макияж на новый год 2021: главные модные тенденции

2021 год под знаком Желтой земляной свиньи.

И, что бы год прошел удачно, важно заслужить похвалу главного символа этого года. Наряду с домовитостью и отменным вкусом, она любит также веселье и лукавство, отменное настроение и много блеска вокруг себя.

Именно поэтому, праздничный макияж должен соответствовать всем модным тенденциям. Макияж, выполненный кое-как, на скорую руку, совершенно не придется по вкусу хозяйке этого года.

Поэтому, дорогие женщину, уделите своему мейкапу должное внимание.

По рекомендациям стилистов, лучший новогодний макияж должен включать в себя много блеска золотого, серебряного или бронзового оттенка.

Цветовая палитра должна быть в рамках песочно-коричневой палитры, идеально подойдут персиковые оттенки.

Это главный тренд. Но это отнюдь не означает, что предложенный вариант – единственный актуальный новогодний макияж 2021 года.

При создании обаятельного новогоднего женского образа, необходимо принимать во внимание цветотип кожи и особенности внешности. Кроме того, важно правильно расставить основные акценты на лице.

Либо красиво выделить глаза, либо особым образом поставить акцент на губы. Разумеется, следует также учитывать основные модные тенденции макияжа в этом году. А таковых две.

Первая из них подразумевает использование нежных нюдовых, прозрачных оттенков, которые в наибольшей степени приближены к натуральному цвету кожи лица.

Вторая тенденция – это так называемый контрастный макияж. Основные штрихи в этом случае выраженные глаза в стиле смоки, изысканные сочные губы.

В числе главных трендов на новогодний макияж 2021 года идеально ровная матовая кожа без дефектов, ресницы длинные и объемные, умело подкрашенные качественной тушью, акценты с блестками на губах либо на глазах.

Новогодний макияж 2021 года не должен включать яркие цветные туши и выделяющиеся стрелки на глазах, тени с неоновыми оттенками, накладные ресницы.

Весь образ, наряду с его праздничностью, должен быть максимально естественным и натуральным.

Макияж на новый год 2021: основные правила красивого макияжа

Главным условием идеального макияжа на новый год – это заранее хорошо подготовленная кожа.

Перед нанесением макияжа следует сделать пиллинг лица, очистить от лишних клеток и придать коже равности.

Затем нанесите на лицо увлажняющий крем или сыворотку для лица со светоотражающими частицами.

Следующим слоем наложите тон, преломляющий свет. Идеальным выбором будет легкая, полупрозрачная текстура, которая не будет создавать эффекта искусственной маски.

Следующим этапом можете использовать жидкий хайлайтер, чтобы сделать кожу чуточку светящейся и максимально натуральной. Только не переусердствуйте. Коже не должна переливаться, как искусственная. Основная цель – здоровый блеск.

Далее сама цветовая палитра. Причем важно правильно расставить акценты на лице.

Так, для восхитительного новогоднего макияжа 2021 года подойдут тени с золотым, серебряным переливом, холодные тона: темно-синие, зеленые, сиреневые или бирюзовые.

Тон пудры или тонального крема должен совпадать с цветом кожи.

Помаду следует выбирать матовую или с легким блеском. Подходящие оттенки: от нежно-розового до выразительно бордового.

Источник: ya-modnica.com